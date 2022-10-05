Tuổi Mùi tiếp nhận công việc mới. Nếu là người còn đi học thì thi đâu đậu đó, thành tích cao chót vót. Người đi làm chỉ cần hăng say phấn đấu, thành công sẽ đến nhanh.

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, khéo léo. Họ yêu thích cái mới, hợp với các ngành nghề sáng tạo. Vào 4 ngày cuối tuần này (6/10 - 9/10), người tuổi Mùi đổi vận ngoạn mục, sự nghiệp khởi sắc.

Người tuổi Ngọ vốn rất thông minh, hoạt bát và nhanh nhẹn. Ngay khi còn nhỏ họ đã mang trong mình hoài bão, khát khao để được bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè, nể phục.

Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Mùi cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Từ những yếu tố trên ta có thể thấy người tuổi Ngọ trong tương lai sẽ sớm trở nên giàu có, tiền bạc đủng đỉnh, mua nhà tậu xe liên tục, gia tăng tài sản đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng tốt bụng, thân thiện, biết kính trên nhường dưới, nên ra ngoài xã hội họ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Cũng nhờ những mối quan hệ đó mà họ có được nhiều lợi ích cho bản thân.

Trong 4 ngày tới (6 - 9/10), người tuổi Ngọ luôn mang trong mình khát khao làm giàu thay đổi vận mệnh. Lấy đích đến là vậy họ luôn nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, từ đó có được vị thế cao trong sự nghiệp. Từ những yếu tố trên ta có thể thấy người tuổi Ngọ trong tương lai sẽ sớm trở nên giàu có, tiền bạc đủng đỉnh, mua nhà tậu xe liên tục, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài năng. Họ cũng rất quyết đoán trong phán đoán tình hình và xử lý công việc. Tài giỏi hơn người nên đôi khi con giáp này có xu hướng tự cao tự đại, dễ coi thường người khác.

Họ đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, con giáp tuổi này cần điều chỉnh lại thái độ, hành vì nếu muốn thành công hơn trong cuộc sống. Người tuổi Dần có giác quan thứ 6 cùng tầm nhìn tốt, họ cần tận dụng tốt hơn những thế mạnh của bản thân.

Từ ngày 6/10 đến ngày 9/10, con giáp tuổi Dần tài lộc không thiếu, tiền bạc rủng rỉnh, mang theo hy vọng mới. Họ đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, làm ăn buôn bán phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.