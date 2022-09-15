Trúng độc đắc đúng 3 ngày cuối tuần (16/9 - 18/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tài lộc rộng mở, làm gì cũng thành công, đứng trên núi tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 08:56

Trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp được đền đáp sau những khó khăn, họ chuẩn bị đón cuộc sống như ‘sa vào hũ vàng’, vất vả mấy cũng qua.

Tuổi Dần

Theo tử vi con giáp, tuổi Dần khá nóng nảy nhưng quyết đoán. Đây là người có tài, nhiều tham vọng trong công việc. Tuổi Dần luôn có mục tiêu và kế hoạch riêng để vươn đến cuộc sống không tầm thường. Họ phấn đấu không ngừng, nỗ lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Trúng độc đắc đúng 3 ngày cuối tuần (16/9 - 18/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tài lộc rộng mở, làm gì cũng thành công, đứng trên núi tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Chỉ cần họ chăm chỉ làm thì cơ hội tốt chắc chắn sẽ đến. Người đi làm được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiệm vụ quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tuần này, tuổi Dần thoát khỏi vận xui, vận may bắt đầu bùng nổ, sự nghiệp có nhiều điểm nổi bật. Chỉ cần họ chăm chỉ làm thì cơ hội tốt chắc chắn sẽ đến. Người đi làm được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiệm vụ quan trọng.

Không chỉ vậy, thời gian này còn giúp tuổi Dần gia tăng thu nhập. Người kinh doanh tận dụng các mối quan hệ tốt để kinh doanh ngày một phát triển. Không chỉ vậy, tuổi Dần còn được thần Tài nâng đỡ, quý nhân theo chân, làm gì cũng ra tiền bạc, thành công.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thân chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình.

Trúng độc đắc đúng 3 ngày cuối tuần (16/9 - 18/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tài lộc rộng mở, làm gì cũng thành công, đứng trên núi tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn. Sau những chông gai, khó khăn thì trong 3 ngày cuối tuần này bản mệnh sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ không chấp nhận việc sống bám mẹ cha, càng không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn. Sau những chông gai, khó khăn thì trong 3 ngày cuối tuần này bản mệnh sẽ được hái trái ngọt đời mình. Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. 

Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Thân càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số con giáp này còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp. Càng về sau vận họ càng giàu sang, sung túc, thoải mái tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

Tuổi Mão

Khi nói đến những con giáp bứt phá thành công trong 3 ngày tới phải kể tới người tuổi Mão. Theo tử vi, đây sẽ là khoảng thời gian những chú Mèo có sự biến chuyển rõ rệt trong công việc. Bất chấp tình hình khó khăn chung, bản mệnh vẫn phát huy được các thế mạnh và ngày càng hoàn thiện mình.

Trúng độc đắc đúng 3 ngày cuối tuần (16/9 - 18/9), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tài lộc rộng mở, làm gì cũng thành công, đứng trên núi tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
3 ngày cuối tuần này, con giáp này nhờ đưa ra được những đánh giá chuẩn xác, quyết định dứt khoát hơn mà thành công là điều nằm trong tầm tay. Sự thuận lợi trong công việc cũng sẽ kéo theo sự gia tăng trong tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão vốn thông minh song khá cả nể. 3 ngày cuối tuần này, con giáp này nhờ đưa ra được những đánh giá chuẩn xác, quyết định dứt khoát hơn mà thành công là điều nằm trong tầm tay. Sự thuận lợi trong công việc cũng sẽ kéo theo sự gia tăng trong tài lộc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Mão cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Với người làm kinh doanh, đây là khoảng thời gian có nhiều thuận lợi song chớ vội vàng đưa ra quyết định với các khoản đầu tư mới cùng nhiều lời hứa hẹn. Với người làm công ăn lương, tuổi Mão không nên cả nể mà cho vay số tiền lớn, tránh tự đưa mình vào rắc rối.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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