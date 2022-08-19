Người tuổi Dậu rất siêng năng, chịu thương chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và ko bao giờ để đầu óc bị bó buộc, họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, tuổi Dậu cũng là người biết nhìn xa trông rộng nên mang khả năng nhìn ra được những thời cơ thăng tiến trong tương lai.

Ko chỉ mang đường công danh sự nghiệp diễn tốt đẹp mà mọi chuyện của bản mệnh trong giai đoạn này đều sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt lên. Cũng trong giai đoạn này, Dậu mang thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp.

Theo tử vi 12 con giáp , trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) thời kì tới con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, trơn tuột đủ đường. Thần Tài đem tới cho con giáp này ko ít cơ may tiền nong mà ko phải người nào cũng mang được, người làm kinh doanh mang quý nhân dẫn lối làm ăn phát đạt, một vốn bốn lời. Trong lúc những người làm mướn ăn lương cũng nhận thêm nhiều thời cơ công việc

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, t rong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) vận may của những người tuổi Hợi sẽ ập đến, làm ăn phát đạt, tình duyên vượng phát, phúc báo lớn. Trong thời gian này, con giáp này còn gặp nhiều may mắn khi tài lộc như cầu vồng, dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí, có người còn trúng số độc đắc, qua đó giúp cho tình hình tài chính trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Vận trình tình duyên cảu bản mệnh cũng rất vượng khi có Thái Âm cát tinh che chở, người độc thân có thể sẽ gặp được người trong mộng của mình sớm thôi. Đôi lứa dù có khúc mắc nhưng cũng nhanh chóng được hóa giải, tình cảm hòa hảo như thuở ban đầu, thậm chí sau mâu thuẫn, hai người lại càng thêm trân trọng nhau.

Tuổi Mùi

Tử vi trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) của 12 con giáp nói rằng vận trình của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối tốt. Về công việc, áp lực và cơ hội cùng tồn tại, Mùi có thể phải làm tăng ca để hoàn thành công việc được sếp giao cho đúng với tiến độ đề ra, chỉ cần con giáp này làm tốt kết quả họ thu về được sẽ vô cùng viên mãn.

Về tài lộc, các mối quan hệ cá nhân tốt đẹp ở nơi làm việc có thể giúp Mùi gia tăng thu nhập, tuy nhiên bản mệnh cũng được khuyên bảo nên cảnh giác một chút đề phòng xảy ra những chuyện liên quan đến tiền bạc không đáng có. Về tình cảm, những người đã kết hôn nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau; người độc thân tình cảm dễ đến dễ đi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo