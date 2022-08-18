Cuối tuần này (20/8-21/8), hung vận lấn át cát vận, 3 con giáp gặp rắc rối to, kẻ xấu lợi dụng phá hoại vận trình, xui xẻo từ đâu ập tới, “giao trứng cho ác” mất tiền mất bạc

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 17:28

Tử vi con giáp dự đoán cuối tuần này (20/8-21/8), 3 con giáp gặp rắc rối to, vận xui chạm đỉnh trong cuối ngày, kẻ xấu lợi dụng phá hoại vận trình, xui xẻo đủ đường.

 

Tuổi Tị

Là con giáp xui xẻo vào cuối tuần này (20/8-21/8) nên Tị dễ bị mất tiền bạc hoặc hỏng hóc đồ đạc và phải chi tiêu một khoản tiền không nhỏ. Nguồn thu phụ của con giáp này hầu như không có. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính nên bản mệnh phải chống đỡ khá vất vả. Bạn có thể phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân hoặc bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Cuối tuần này (20/8-21/8), hung vận lấn át cát vận, 3 con giáp gặp rắc rối to, kẻ xấu lợi dụng phá hoại vận trình, xui xẻo từ đâu ập tới, “giao trứng cho ác” mất tiền mất bạc - Ảnh 1
Trong khó khăn Tị sẽ nhận ra tầm quan trọng trong việc có kế hoạch quản lý chi tiêu thích hợp. (Ảnh minh họa: Internet)

Cuối tuần này (20/8-21/8) Tị có thể bị tiểu nhân lừa gạt, trao tiền bạc vào nơi không đáng tin cũng giống như “giao trứng cho ác”. Tốt nhất bạn chớ nên khoe khoang nhiều về số tiền mình đang có trong tay.

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp những người tuổi Thân là con giáp gặp nhiều khó khăn trong lúc lập nghiệp. Những người tuổi Thân nên tránh các việc đầu tư mang tính mạo hiểm. Dù là trong công việc hay chuyện tình cảm, người cầm tinh con rắn cũng nên giữ một tinh thần sáng suốt và tỉnh táo trong mọi quyết định.

Thân là con gì, mệnh gì? Tuổi Thân hợp màu gì, hợp với tuổi nào năm 2022?

Trời sinh người tuổi Thân vốn là người hiền lành, chính trực, tin người và luôn cảm thông với nỗi khổ của người khác, con giáp này cũng dễ bị kẻ xấu lừa gạt, ảnh hưởng tới tài lộc, vận khí của mình trong thời gian tới.

 

 

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng là một trong những con giáp vận xui chạm đỉnh trong giai đoạn cuối tuần này. Dù là những ngày nghỉ nhưng khó khăn chồng chất khó khăn khiến bản mệnh bị áp lực đè nặng. Theo tử vi thì vào cuối tuần này (20/8-21/8) sẽ là khoảng thời gian mà vận trình tài lộc của người tuổi Tý xuống dốc không phanh.

Cuối tuần này (20/8-21/8), hung vận lấn át cát vận, 3 con giáp gặp rắc rối to, kẻ xấu lợi dụng phá hoại vận trình, xui xẻo từ đâu ập tới, “giao trứng cho ác” mất tiền mất bạc - Ảnh 3
Cuối tuần này (20/8-21/8) sẽ là khoảng thời gian đầy rắc rối của người tuổi Tý. (Ảnh minh họa: Internet)

Tý cần cân nhắc lại những khoản chi tiêu không cần thiết và phải chú ý tới họa phá tài đang cập kề. Dù ngồi không nhưng tuổi Tý cũng dễ bị vận đen đeo bám, mất tiền mất của do để tiền bạc hớ hênh bị kẻ gian lấy mất. Thậm chí, sẽ có một số chuyện đột ngột xảy ra khiến người tuổi Tý phải vay nợ khắp nơi để giải quyết. Chính bởi vậy mà bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc đồng thời phải cất giữ thật kĩ.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới (19/8-27/8), 3 con giáp gặp vận xui chiếu mệnh, khó khăn vất vả, khốn khó đủ đường, tranh chấp tiền bạc, ngồi không cũng mất tiền oan, bị kẻ gian hãm hại

Trong 10 ngày tới (19/8-27/8), 3 con giáp gặp vận xui chiếu mệnh, khó khăn vất vả, khốn khó đủ đường, tranh chấp tiền bạc, ngồi không cũng mất tiền oan, bị kẻ gian hãm hại

Cảnh báo trong 10 ngày tới (19/8-27/8), 3 con giáp này gặp vận xui chạm đỉnh, mất tiền mất của do để tiền bạc hớ hênh bị kẻ gian lấy mất, rơi vào tình trạng "cháy túi".

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