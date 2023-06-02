Trong vòng 3 tháng 6-7-8, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, hô vàng gọi tiền, ôm trọn lộc lá thiên hạ, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 02/06/2023 14:29

Con giáp tuổi này sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Người tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Trong vòng 3 tháng 6-7-8, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, hô vàng gọi tiền, ôm trọn lộc lá thiên hạ, cuộc đời hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều ngay thẳng, có sao nói vậy. Vì vậy, đôi khi lời nói của nó làm mất lòng người khác. Tuy vậy, con giáp này vừa tài hoa, vừa sáng tạo. Dù làm việc gì họ cũng sẽ gặt hái được thành công.

Dù ở đâu, họ cũng được mọi người săn đón. Trong cuộc sống, dù gặp chuyện gì, họ cũng không hoảng sợ, mất bình tĩnh mà luôn suy xét vấn đề cẩn thận.

Người tuổi Tý đón vận may làm ăn phát tài. Người làm trồng trọt có vụ mùa bội thu, thu nhập tăng lên. Con giáp này có nhân duyên vượng nên thường gặp được người tốt trong công việc.

Nhiều người muốn hợp tác làm ăn với họ. Họ có thêm công việc, thêm cơ hội làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng cao hơn trước. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng được lộc kinh doanh, tiền về đầy túi, tâm trạng phấn khởi.

Trong vòng 3 tháng 6-7-8, 3 con giáp là con cưng Thần Tài, hô vàng gọi tiền, ôm trọn lộc lá thiên hạ, cuộc đời hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông.

Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

 

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, phúc khí tràn trề, cơ may trong tầm tay, làm ăn xuôi thuận, mọi điều như ý

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp bội thu tiền tỷ, phúc khí tràn trề, cơ may trong tầm tay, làm ăn xuôi thuận, mọi điều như ý

Người tuổi này nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 37 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 40 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 55 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 55 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường