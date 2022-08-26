Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022: 3 con giáp có lộc tiền tài, trúng số đổi đời, vận may lên đỉnh, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống phất lên như gió khiến ai cũng phát hờn

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 14:56

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, 3 tuổi dưới đây được Cát Tinh trợ mệnh, tài lộc đầy người, trúng số độc đắc, tiền bạc ập vào nhà khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc của người tuổi Tuất trong tuần này khởi sắc hơn so với tuần trước. Sau nhiều sai lầm, thất bại, con giáp này đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình.

Đồng thời, họ thể hiện được sự kiên trì cần có trong công việc. Đây là điều giúp con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp được đánh giá cao. Những người làm kinh doanh thì trong tuần này sẽ gặp được khách hàng lớn, ký được hợp đồng sau thời gian khó khăn.

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, tuổi Tuất giữ được tinh thần tốt, tràn đầy năng lượng trong công việc. Cũng nhờ đó mà còn giáp này gặt hái được thành công cho riêng mình. Trong tuần này, con giáp tuổi Tuất cần lý trí hơn trong công việc. Họ nên lựa chọn những công việc, dự án thử thách hơn thay vì cứ đứng mãi trong "vùng an toàn".

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022: 3 con giáp có lộc tiền tài, trúng số đổi đời, vận may lên đỉnh, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống phất lên như gió khiến ai cũng phát hờn - Ảnh 1
Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, tuổi Tuất được Cát Tinh trợ mệnh có cơ may trúng số độc đắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh khá tự tin, tuy rằng trong công việc, năng lực của họ không tính là ưu tú, xuất sắc nhất nhưng con giáp này rất chăm chỉ, lại kiên định, có khả năng chịu khổ nhọc. Làm chuyện gì cũng không sợ hãi khó khăn, dù gian khổ cũng có thể kiên trì tới cùng.

Tử vi cho biết trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp Dậu khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó.

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022: 3 con giáp có lộc tiền tài, trúng số đổi đời, vận may lên đỉnh, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống phất lên như gió khiến ai cũng phát hờn - Ảnh 2

Tài chính của Dậu từ đây cũng trở nên rộng rãi, con giáp mặc sức chi tiêu mà không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, Dậu cũng nên chủ động nắm bắt mọi thứ, đừng quá ý lại nếu không khó mà đạt được thành tựu.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022. Bạn có dễ dàng có được những điều mình muốn, miễn là bạn luôn lên kế hoạch kĩ càng, cẩn thận cho mọi việc. Nhìn chung, đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Thêm vào đó, cát tinh còn nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022: 3 con giáp có lộc tiền tài, trúng số đổi đời, vận may lên đỉnh, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống phất lên như gió khiến ai cũng phát hờn - Ảnh 3
Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, người tuổi Thìn khiến nhiều người ghen tị vì vàng bạc ập vào nhà như lá rơi. (Ảnh minh họa: Internet)

Về phương diện tài lộc, con giáp này khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền dày lên nhanh chóng. Thậm chí, bạn còn mở rộng được cơ ngơi của mình. Chuyện tình cảm cũng phát triển êm đẹp khi các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi ngày lễ 2/9/2022: Thần Tài trao tấm vé vàng, 3 con giáp trúng số giàu to, thu hái bộn tiền, tài lộc dồi dào thấy rõ, được cao nhân dẫn đường chỉ lối, thu nhập tăng cao

Dự đoán tử vi ngày lễ 2/9/2022: Thần Tài trao tấm vé vàng, 3 con giáp trúng số giàu to, thu hái bộn tiền, tài lộc dồi dào thấy rõ, được cao nhân dẫn đường chỉ lối, thu nhập tăng cao

Vận thế thay đổi theo từng tháng, sau đây là những con giáp may mắn được trời thương, tiền tye trong tay, lộc về ồ ạc như lũ vào ngày lễ 2/9/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Tâm linh tâm linh tử vi 3 con giáp có lộc tiền tài trúng số đổi đời Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia