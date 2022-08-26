Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022: 3 con giáp có lộc tiền tài, trúng số đổi đời, vận may lên đỉnh, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống phất lên như gió khiến ai cũng phát hờn

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc của người tuổi Tuất trong tuần này khởi sắc hơn so với tuần trước. Sau nhiều sai lầm, thất bại, con giáp này đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình.

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, tuổi Tuất giữ được tinh thần tốt, tràn đầy năng lượng trong công việc. Cũng nhờ đó mà còn giáp này gặt hái được thành công cho riêng mình. Trong tuần này, con giáp tuổi Tuất cần lý trí hơn trong công việc. Họ nên lựa chọn những công việc, dự án thử thách hơn thay vì cứ đứng mãi trong "vùng an toàn".

Đồng thời, họ thể hiện được sự kiên trì cần có trong công việc. Đây là điều giúp con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp được đánh giá cao. Những người làm kinh doanh thì trong tuần này sẽ gặp được khách hàng lớn, ký được hợp đồng sau thời gian khó khăn.

Trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, tuổi Tuất được Cát Tinh trợ mệnh có cơ may trúng số độc đắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Dậu trời sinh khá tự tin, tuy rằng trong công việc, năng lực của họ không tính là ưu tú, xuất sắc nhất nhưng con giáp này rất chăm chỉ, lại kiên định, có khả năng chịu khổ nhọc. Làm chuyện gì cũng không sợ hãi khó khăn, dù gian khổ cũng có thể kiên trì tới cùng.

Tử vi cho biết trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp Dậu khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó.

Tài chính của Dậu từ đây cũng trở nên rộng rãi, con giáp mặc sức chi tiêu mà không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, Dậu cũng nên chủ động nắm bắt mọi thứ, đừng quá ý lại nếu không khó mà đạt được thành tựu.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022. Bạn có dễ dàng có được những điều mình muốn, miễn là bạn luôn lên kế hoạch kĩ càng, cẩn thận cho mọi việc. Nhìn chung, đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Thêm vào đó, cát tinh còn nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Tử vi dự đoán trong vòng 15 ngày tới (1/8 – 15/8) âm lịch 2022, người tuổi Thìn khiến nhiều người ghen tị vì vàng bạc ập vào nhà như lá rơi. (Ảnh minh họa: Internet)

Về phương diện tài lộc, con giáp này khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền dày lên nhanh chóng. Thậm chí, bạn còn mở rộng được cơ ngơi của mình. Chuyện tình cảm cũng phát triển êm đẹp khi các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.