Trong vòng 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp kết bạn với Thần Tài, tiền tỷ rần rần vào tài khoản, vận kim tiền khai mở, giàu càng thêm giàu, may mắn chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 22:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào nhận lộc Thần Tài, giàu có, may mắn chạm nóc vào 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch nhé!

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp kết bạn với Thần Tài, tiền tỷ rần rần vào tài khoản, vận kim tiền khai mở, giàu càng thêm giàu, may mắn chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. Người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào.

Đặc biệt, 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc.

15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Thân cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình cởi mở, dễ gần và rất hòa đồng. Họ là bậc thầy trong giao tiếp và có nhiều mối quan hệ hữu hảo trong cuộc sống. Con giáp này cũng rất kiên trì trong công việc. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự bền bỉ và tích cực.

Người tuổi Tỵ hành động chắc chắn, nói được làm được. Vì vậy, họ được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên tạo điều kiện. 15 ngày cuối tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có tài vận hanh thông, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân.

Trong khi đó, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn, mang lại lợi nhuận, bổng lộc cho bản thân mình. Thành công của con giáp này trong thời điểm hiện tại cũng tạo tiền đề cho tương lai may mắn, tốt đẹp. Con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng nhiều, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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