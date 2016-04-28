Trong thuật Phong thủy có cách nào để được xuất ngoại?

Tâm linh - Tử vi 28/04/2016 14:13

Hỏi: Qua nhiều lần phỏng vấn để làm visa, xin đi ra nước ngoài tìm cơ hội cho công việc làm ăn, nhưng lần nào tôi đi phỏng vấn cũng đều thất bại, trong lúc đó thì nhiều người cùng phỏng vấn đã thành công. Vậy cho tôi hỏi trong thuật phong thủy có cách nào để tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho việc xuất ngoại được hanh thông?

Trả lời: Trong thuật phong thủy, có một vị trí được gọi là “Dịch mã vị”, nếu phương vị này có thể mở cửa chính, hoặc đặt hình tượng Ngựa thì có thể làm theo ý muốn của gia chủ, tạo nhiều cơ hội chot? việc xuất ngoại.

Trong thuật Phong thủy có cách nào để được xuất ngoại? - Ảnh 1

Phương vị Dịch mã còn còn có lợi đối với những người muốn chuyển nhà, muốn thay đổi vị trí công tác, du học, du lịch, tìm kiếm việc làm ở nước ngoài…Vì vậy mọi người nên tận dụng một cách tốt nhất và có hiệu quả của phương vị Dịch mã.

Phương pháp này phải sử dụng phương vị Dịch mã của từng tuổi và kết hợp với phương vị Dịch mã cua từng hướng nhà nữa thì hiệu quả càng cao.

1- Phương vị Dịch mã của từng tuổi:

– Tuổi: Thân – Tý – Thìn, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Dần.
– Tuổi: Dần – Ngọ – Tuất, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Thân.
– Tuổi: Tỵ – Dậu – Sửu, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Hợi.
– Tuổi: Hợi – Mẹo – Mùi, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Tỵ.

2- Phương vị Dịch mã của từng hướng nhà:

– Nhà hướng Đông và Đông Nam, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Hợi.
– Nhà hướng Tây và Tây Bắc, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Tỵ.
– Nhà hướng Nam và Tây Nam, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Dần.
– Nhà hướng Bắc và Đông Bắc, phương vị Dịch mã tại 15 độ cung Thân.

Sau khi biết được phương vị Dịch mã của từng tuổi và của từng hướng nhà đang ở, thì ta đứng giữa nhà và dùng La bàn để tìm 15 độ phương vị Dịch mã trong ngôi nhà theo tuổi và theo hướng nhà đang ở.

Nếu Dịch mã nằm tại cửa chính thì không phải sử dụng thêm bất cứ vật gì để kích hoạt, vì trạch vận có một vận khí rất mạnh, nên tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội xuất ngoại rất dễ dàng.

Nếu ở vị trí khác thì đặt hình tượng Ngựa để kích hoạt phương vị Dịch mã theo từng tuổi và theo từng hướng nhà, thì việc xuất ngoại sẽ hanh thông.
Ví dụ: Người tuổi Thân, thì đặt một hình tượng Ngựa tại 15 độ cung Dần (so với trung tâm ngôi nhà). Và đang ở nhà hướng Đông, thì đặt thêm một hình tượng Ngựa tại 15 độ cung Hợi (so với trung tâm ngôi nhà), để kích hoạt phương vị Dịch mã.

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