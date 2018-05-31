Trong nhà có 3 con giáp này thì định sẵn may mắn bạc tiền ê hề, xài hoài không hết!

Tâm linh - Tử vi 31/05/2018 05:30

Nhà có 3 con giáp này tai họa bệnh tật đều tránh xa, biệt thự siêu xe không thiếu, giàu sang cả đời!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh thẳng thắn, nghiêm túc, luôn hết lòng với người họ quý. Cuộc sống của con giáp này khá vất vả nhưng đây lại là con giáp được bề trên ưu ái nhiều vận may nhất. Chỉ cần họ biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống sẽ như ước nguyện. Nhìn chung, người tuổi Tỵ luôn đem đến năng lượng tích cực cho người khác. Trong nhà có con giáp này thì không cần lo khổ sở thiếu thốn. Vì họ sẽ luôn giúp người thân cảm thấy lạc quan và yên tâm nhất. Họ cũng đem đến cuộc sống đủ đầy, không bệnh tật, tiền bạc không thiếu cho gia đình.

Trong nhà có 3 con giáp này thì định sẵn may mắn bạc tiền ê hề, xài hoài không hết! - Ảnh 1
Trong nhà có con giáp này thì không cần lo khổ sở thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sung sướng nhất trong 12 con giáp. Con giáp này tính tình thoải mái, hào phóng. Họ luôn đơn giản hóa mọi chuyện. Dù không được sinh ra trong giàu sang nhưng người tuổi Tý thông minh, luôn có thể tự tạo cuộc sống sung túc cho mình. Họ nổi bật bởi sự tự lập. Họ được ban nhiều phước lành và vận may, vì vậy gia đình họ cũng được hưởng những điều tốt đẹp. Chỉ cần người thân của họ không quá đòi hỏi, họ luôn có thể đem đến cuộc sống đủ đầy cho gia đình.

Trong nhà có 3 con giáp này thì định sẵn may mắn bạc tiền ê hề, xài hoài không hết! - Ảnh 2
Họ được ban nhiều phước lành và vận may, vì vậy gia đình họ cũng được hưởng những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn có tinh thần trách nhiệm cao với chính mình và mọi người. Họ có thể chưa làm tốt việc của mình, nhưng một khi đã hứa với ai thì sẽ làm đến cùng. Không những vậy, con giáp này còn rất thật lòng chân thành. Nhờ tính cách này mà người tuổi Tuất luôn được hưởng nhiều phúc lành và vận may. Họ không khéo ăn nói hay thể hiện, nhưng sẽ dùng hành động để chứng minh. Đây là con giáp được nhiều người tin tưởng và nể trọng nhất. Dù làm việc gì, họ đều có quý nhân giúp sức, dễ thành công. Nhìn chung, nhà nào có người tuổi Tuất thì cứ yên tâm cuộc sống an lành, lại sung túc.

Trong nhà có 3 con giáp này thì định sẵn may mắn bạc tiền ê hề, xài hoài không hết! - Ảnh 3
Nhìn chung, nhà nào có người tuổi Tuất thì cứ yên tâm cuộc sống an lành, lại sung túc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp nữ không toan tính, không mưu kế lại được hưởng nhiều hơn thứ mình cần, hậu vận tiền nhiều như thác đổ, hôn nhân hạnh phúc viên mãn

3 con giáp nữ không toan tính, không mưu kế lại được hưởng nhiều hơn thứ mình cần, hậu vận tiền nhiều như thác đổ, hôn nhân hạnh phúc viên mãn

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp nữ tuy thông minh lanh lợi nhưng rất thật thà, không mưu mô, tâm kế, nhờ vậy mà phúc khí dồi dào, hậu vận giàu sang phú quý và có hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng