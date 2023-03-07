Trong ngày thứ 4 và thứ 5: Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn này, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt cà phê phin

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 13:53

Top 3 con giáp này cuộc sống nghèo khó sắp qua, tiền tài bắt đầu dư dả trong ngày thứ 4 và thứ 5.

Tuổi Dậu

So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai. Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong ngày thứ 4 và thứ 5, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể. Tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội thì không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thăng hoa, tài vận ngày một dồi dào.

Trong ngày thứ 4 và thứ 5: Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn này, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt cà phê phin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày thứ 4 và thứ 5, người tuổi Ngọ sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió. Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập.

Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận. Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Trong ngày thứ 4 và thứ 5: Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn này, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt cà phê phin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong ngày thứ 4 và thứ 5, người tuổi Tý có một ngày suôn sẻ mọi bề. Thiên Ấn còn bảo trợ cho những chú Chuột một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn.

Bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này. Đặc biệt, từ rằm tháng 5 trở đi, người tuổi Tý sẽ làm đâu thắng đâu, đi tới đâu được Quý nhân nâng đỡ đến đó, làm việc gì cũng suôn sẻ, mang lại thành quả đáng ngưỡng mộ.

Trong ngày thứ 4 và thứ 5: Giải độc đắc chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn này, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt cà phê phin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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