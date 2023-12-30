Trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 17:16

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch nên càng thêm phúc thêm phần. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc an nhàn. Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Trong thời gian này, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.

Trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi được cát tinh che chở nên công việc diễn ra rất thuận lợi trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian. Nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. 

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian này. Chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi.

Trong ngày 19/11, 20/11 âm lịch: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Danh sách 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong ngày 14/12, 15/12, 16/12, mặc dù tiền bạc nhiều nhưng họ vô cùng khiêm tốn, chẳng hề khoe khoang hay kênh kiệu.

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