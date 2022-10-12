Trong 9 ngày tới (13-21/10) 3 con giáp tay trái vịn Phúc tinh, tay phải nắm vía Thần tài, may mắn chất chồng, tiền chất như núi, xây nhà mua xe, sự nghiệp phát triển cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 15:30

Những con giáp gặt hái được rất nhiều thành tựu trong công danh, tài lộc vì được hưởng vía Thần Tài và Phúc Tinh trong 9 ngày tới.

Tuổi Mùi

Trong 9 ngày tới (13-21/10) 3 con giáp tay trái vịn Phúc tinh, tay phải nắm vía Thần tài, may mắn chất chồng, tiền chất như núi, xây nhà mua xe, sự nghiệp phát triển cực thịnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sẽ không là quá khi nói rằng 9 ngày tới (13-21/10) sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Trong 9 ngày tới (13-21/10), tuổi Mùi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn. 

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Mùi thông minh song đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Trong 9 ngày tới (13-21/10) 3 con giáp tay trái vịn Phúc tinh, tay phải nắm vía Thần tài, may mắn chất chồng, tiền chất như núi, xây nhà mua xe, sự nghiệp phát triển cực thịnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ có vận trình tài lộc trong vòng ba năm rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Ngọ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong 9 ngày tới (13-21/10). Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Ngọ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải trong hôm nay. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

Không chỉ vậy, trong 9 ngày tới (13-21/10), những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong hôm nay có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

Tuổi Tỵ

Trong 9 ngày tới (13-21/10) 3 con giáp tay trái vịn Phúc tinh, tay phải nắm vía Thần tài, may mắn chất chồng, tiền chất như núi, xây nhà mua xe, sự nghiệp phát triển cực thịnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi hôm nay cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, trong 9 ngày tới (13-21/10) tuổi Tỵ sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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