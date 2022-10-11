Đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10) 3 con giáp may mắn đón lộc, tiền về như thác đổ, chưa đến tết mà xuân đã về, nhà cửa sung túc, đầy đủ không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 15:06

3 tuổi sau trong 3 ngày cuối tuần này nhận được lộc vàng hiếm có, tiền tài của cải thăng hoa, cuộc sống sung túc, đầy đủ, của cải dư dả.

Tuổi Thìn

Đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10) 3 con giáp may mắn đón lộc, tiền về như thác đổ, chưa đến tết mà xuân đã về, nhà cửa sung túc, đầy đủ không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Đôi khi, người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Người tuổi Này dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Trong đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10), người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Trong khi đó, người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Tuổi Mùi

Đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10) 3 con giáp may mắn đón lộc, tiền về như thác đổ, chưa đến tết mà xuân đã về, nhà cửa sung túc, đầy đủ không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên công việc làm ăn thuận lợi, thành công, nhờ có tính chăm chỉ và có trách nhiệm nên để lại ấn tượng tốt với nhiều người.

Nếu là người làm ăn, buôn bán thì công việc kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió vượt ngoài mong đợi, có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn nhờ quý nhân phù trợ, nên bạn hãy chủ động giữ quan hệ tốt với những người mới.

Nếu là người làm công ăn lương, chỉ cần giữ được tinh thần cầu tiến, cố gắng trong công việc thì ắt sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng như thăng chứ, tăng lương cuối năm.

Đối với con đường tình duyên thì sẽ khá êm đềm và thuận lợi với người tuổi Mùi đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10)), vợ chồng sẽ ít mâu thuẫn, tình cảm gia đình hài hòa, đầm ấm.

Nếu còn độc thân thì cũng trở nên vượng đào hoa, nam giới chủ động trong tình cảm, dễ dàng giữ được quan hệ tốt với đối phương. Nữ giới thì có sự thu hút nhờ vào sự chu đáo, dịu dàng.

Tuổi Hợi

Đúng 15 giờ 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10) 3 con giáp may mắn đón lộc, tiền về như thác đổ, chưa đến tết mà xuân đã về, nhà cửa sung túc, đầy đủ không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi đang có vận may lớn nhất trong suốt thời gian qua. Bước sang 3 ngày cuối tuần này (14-15-16/10), người tuổi Hợi sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bản mệnh có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt, những chuyện không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Hợi. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân và chỉ cần một chút kỹ năng là tuổi Hợi có thể dành chiến thắng cho mình, đem về nhiều phần thưởng lớn.

Người còn độc thân có thể gặp người tâm đầu ý hợp, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã có gia đình hôn nhân ngày càng hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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