Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 dương, 3 con giáp may mắn nhất được lọt vào mắt xanh của Thần tài, làm đâu thắng đấy, công việc chuyển biến tích cực, có người được thăng chức tăng lương, làm sếp lớn

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 13:32

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp sau sẽ có vận may lội ngược dòng, công việc và tài vận có nhiều cải thiện bất ngờ.

Tuổi Thìn

Trong quan niệm của người phương Đông, Rồng luôn là biểu tượng của quyền lực và lãnh đạo. Vì vậy, những ai tuổi Thìn hầu như đều sở hữu khí chất uy quyền, mạnh mẽ, tự tin và khả năng tiên phong, dẫn đầu trong các nhóm hội. Họ sinh ra không phải làm một nhân vật bình thường, gọi dạ bảo vâng, mà để trở thành người có ảnh hưởng trong cộng đồng.

Ngoài ra, đa số người tuổi Thìn cũng có tham vọng rất cao, nhiều hoài bão và muốn khẳng định bản thân bằng cách giành lấy thành công trong công việc. Với lòng tự trọng cao, ý chí phi thường và nghị lực vượt qua gian khó, người tuổi Thìn thừa bản lĩnh để đạt được mục tiêu và đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ các vị trí lãnh đạo quan trọng.

9 ngày cuối tháng này, Thìn có nhiều cơ hội thành công, mang về doanh thu lớn, đổi đời ngoạn mục, thiên hạ phải ghen tỵ.

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 dương, 3 con giáp may mắn nhất được lọt vào mắt xanh của Thần tài, làm đâu thắng đấy, công việc chuyển biến tích cực, có người được thăng chức tăng lương, làm sếp lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

9 ngày cuối cùng của tháng, người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 dương, 3 con giáp may mắn nhất được lọt vào mắt xanh của Thần tài, làm đâu thắng đấy, công việc chuyển biến tích cực, có người được thăng chức tăng lương, làm sếp lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

9 ngày cuối cùng của tháng, người tuổi Sửu sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Sửu chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Chưa hết, Ngọ còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Sửu chỉ cần con giáp này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước.

Lời khuyên cho tuổi Sửu là nên chăm chỉ nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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