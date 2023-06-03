Công việc: Người tuổi Sửu trong vòng 49 ngày tiếp theo phát triển công việc như ý, có nhiều mối quan hệ thân thiết hỗ trợ bạn hết mình trong kinh doanh.

Tử vi 49 ngày tới của 12 con giáp cho thấy, công danh sự nghiệp con giáp tuổi Sửu vô cùng xán lạn, con giáp này thực sự phù hợp với công việc hiện tại nên làm việc rất hiệu quả. Vận trình tài lộc có xáo trộn, có lẽ nên ngừng việc đầu tư và mở rộng kinh doanh để tránh tình hình thêm tệ hại hơn. Đôi lứa hạnh phúc lẫn khổ đau đan xen, tuổi Sửu và người ấy khi rất hạnh phúc lúc lại như người xa lạ.

Tình duyên: Tình cảm khởi sắc, người bạn chọn luôn tạo ra nhiều khoảnh khắc bất ngờ và thú vị.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 49 ngày của 12 con giáp, tuổi Tỵ đang có nhiều may mắn hơn hẳn mọi người. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể sẽ được cất nhắc và có đồng nghiệp, cấp trên trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ nên dành thêm thời gian quan tâm tới người thân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc cũng tương đối thuận lợi, tiền không chỉ đến từ khoản lương thưởng mà ngay cả việc kinh doanh buôn bán tay trái cũng giúp bản mệnh gặt hái những khoản lợi nhuận lớn. Nhưng đây cũng là lý do khiến bản mệnh dễ vung tay quá trán cho những khoản không cần thiết.

Về mặt tình cảm, tuổi Tỵ nên dành thêm thời gian quan tâm tới người thân của mình. Dù bản mệnh có lý do chính đáng là đang mải tập trung cho sự nghiệp và kiếm tiền, song nửa kia cũng khó tránh cảm giác chạnh lòng vì cả ngày không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ bản mệnh.

Tuổi Dậu

Tử vi49 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu thời gian tới tình cảm có nhiều mới lạ, công việc gặp cản trở.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu cản trở bởi đồng nghiệp ganh ghét, dìm bạn xuống trong nhiều dự án.

Tài lộc khả quan,dư giả mua sắm lớn cho nội thất nhà cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa tâm đầu ý hợp, cha mẹ hai bên mang trầu cau hỏi cưới.

Tài lộc: Tài lộc khả quan,dư giả mua sắm lớn cho nội thất nhà cửa.

Sức khỏe: Lo lắng công việc quá độ, mất ngủ nhiều ngày.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.