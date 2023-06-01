Tử vi 15 ngày đầu tháng 6: Con giáp 'ung dung hưởng phúc', cuộc sống xa hoa, tiêu xài không lo giá, Tam Hội nâng đỡ khiến công việc trôi băng băng

Tâm linh - Tử vi 01/06/2023 12:10

Trong 15 ngày đầu tháng 6, con giáp này sẽ hưởng thụ vinh quang trong công danh sự nghiệp.

Tuổi Mão 

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Bạn thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra.

Tử vi 15 ngày đầu tháng 6: Con giáp 'ung dung hưởng phúc', cuộc sống xa hoa, tiêu xài không lo giá, Tam Hội nâng đỡ khiến công việc trôi băng băng - Ảnh 1
Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, cho rằng người khác phải nghe theo mình. Ai cũng có những thế mạnh riêng, bạn nên nhìn ra điểm mạnh của người khác và học tập cải thiện bản thân.

Mộc vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi 15 ngày tới cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy thuận lợi, có thể khiến người tuổi tuổi này hành xử xốc nổi. Khi chưa cân bằng được cảm xúc, bản mệnh có thể còn gặp phải nhiều tai họa khó lường. 

Tử vi 15 ngày đầu tháng 6: Con giáp 'ung dung hưởng phúc', cuộc sống xa hoa, tiêu xài không lo giá, Tam Hội nâng đỡ khiến công việc trôi băng băng - Ảnh 2
Vận trình tình cảm chẳng thể nói trước điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguyên nhân là do thói quen chi tiêu vô tội vạ của con giáp này. Do đó, bạn hãy lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay nếu không muốn hết tiền trong ngày đầu tháng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng thể nói trước điều gì. Có người dành tình cảm cho bạn, song bạn lại tỏ ra xa cách với đối phương. Điều này vô hình trung làm giảm đi nhiệt huyết muốn theo đuổi của họ. 

Tuổi Tuất 

Tử vi 15 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất biết tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân chu đáo.

Công việc: Người tuổi Tuất công danh có sẵn, làm việc không tốn nhiều sức lực. 

Tử vi 15 ngày đầu tháng 6: Con giáp 'ung dung hưởng phúc', cuộc sống xa hoa, tiêu xài không lo giá, Tam Hội nâng đỡ khiến công việc trôi băng băng - Ảnh 3
Nguồn tài chính dư dả, bạn không phải bận tâm quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Tình duyên thay đổi không chỉ ở một phía bạn, đối phương cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này. 

Tài lộc: Nguồn tài chính dư dả, bạn không phải bận tâm quá nhiều.

Sức khỏe: Tận hưởng cuộc sống, dành thời gian du lịch nghỉ dưỡng. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tuoi tuat

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 49 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 52 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 7 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 2 giờ 7 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường