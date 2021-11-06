Trong 48 ngày tới, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, tiền bạc tràn về, làm ăn tấn tới

Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể khi có Thiên Tài ghé thăm. Bạn có thể giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc nhờ những công việc làm thêm của mình.



Khía cạnh tình cảm chưa có những đổi thay quá đáng kể với những người còn độc thân, song bạn đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò thú vị. Bạn có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống, chính vì vậy mà bạn làm việc gì cũng thấy hăng hái hơn hẳn. Bản mệnh học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống và không còn quá cầu toàn với những lựa chọn của mình. Bạn nhận ra rằng để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn thì bạn không chỉ cần dựa vào niềm tin mà còn cần những hành động cụ thể.



Khoảng thời gian 48 ngày tới đây, bản mệnh có thể nghiêm túc tìm hiểu và tham gia thử các buổi hội thảo hoặc các khóa học để bồi dưỡng bản thân, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu đầy tham vọng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp và hai bạn có thể hàn huyên mãi không dứt. Dù mới chỉ quen biết không lâu nhưng bạn thấy đối phương là một người rất thấu hiểu mình. Với những người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy dành nhiều để trò chuyện với nhau hơn, dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa.

Tuổi Hợi

Mọi việc diễn ra trong 48 ngày tới có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Con giáp may mắn hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn, thử thách dễ dàng hơn nhiều.



Trên phương diện tài lộc, bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 48 ngày tới, bạn cũng sẽ tìm được lời giải đáp cho những vấn đề tình cảm. Việc bạn cần làm lúc này chính là dành thật nhiều thời gian ở bên người ấy, trò chuyện để thấu hiểu đối phương hơn. Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm