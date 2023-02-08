Trong 4 ngày cuối tuần (9/2 - 12/2), 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 05:51

Bước sang 4 ngày cuối tuần sẽ là thời điểm tài vận phất lên nhanh chóng với những con giáp này.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột trời sinh khôn ngoan nhanh nhạy, làm gì cũng dễ đạt được thành tựu. Tử vi cho biết, sang 4 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tý sẽ  có cơ hội được thăng tiến trong công việc.

Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ. Tuổi Tý dù thu tiền không ngớt nhưng cũng nên cân nhắc chi tiêu. Về tình duyên, tuổi Tý có sức hút lớn với người khác giới. Người độc thân có thể tìm được tình duyên như ý. Người có đôi trong nhà có hỷ sự bất ngờ.

Trong 4 ngày cuối tuần (9/2 - 12/2), 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu hãy chuẩn bị tinh thần để đón rất nhiều thành tựu khi sang 4 ngày cuối tuần. Vận may sẽ tìm đến với con giáp, tài lộc từ đây cũng tăng vọt. Tuổi Trâu là người ít bon chen, bản tính thật thà, chăm chỉ bền bỉ.

Nhờ vậy, dù trong giai đoạn khó khăn, tuổi Sửu vẫn không ngừng phát triển năng lực bản thân, tìm kiếm cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Thần Tài sẽ mang đến những cơ hội tài lộc, giúp tài sản của con giáp tăng vọt. Họ có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi.

Trong 4 ngày cuối tuần (9/2 - 12/2), 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Mùi thường nói ít, làm nhiều. Họ có nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi này cầu tiến, giỏi kiếm tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Bởi vậy nên dù xuất phát điểm thấp nhưng về sau, họ vẫn có của ăn của để. Người tuổi Mùi chân thành, hào phóng, được nhiều người yêu mến. Khi gặp khó khăn, họ may mắn được người tốt giúp đỡ.

Bước sang 4 ngày cuối tuần, tài vận của con giáp tuổi Dần tăng lên nhanh chóng. Họ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp vượng phát hơn trước. Con giáp này tích cực làm việc sẽ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Trong 4 ngày cuối tuần (9/2 - 12/2), 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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