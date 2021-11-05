Trong 35 ngày tới, 3 con giáp may mắn, tài lộc vô biên tiền tài vô kể, vạn sự cũng theo đó mà dần xuôi thuận, như ý bội phần

Tâm linh - Tử vi 05/11/2021 17:57

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ngồi chơi thì tiền vẫn rơi trúng đầu, kèm theo đó là sự nghiệp cũng dần có những bước chuyển biến tích cực. Chưa hết, mỗi khi các con giáp này gặp khó khăn thì quý nhân sẽ tự khắc xuất hiện và hỗ trợ hết mình.

Tuổi Sửu 

Trong 35 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ ơn trên, làm mọi việc đều xuôi thuận, tài lộc đổ về như thác khiến vận mệnh của con giáp này xoay chuyển bất ngờ. Trong công việc, bao nhiêu cố gắng trước đây nay đã được đền đáp một cách xứng đáng, con giáp sở hữu cùng lúc cả tiền tài lẫn địa vị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. ​Sửu khẳng định được bản thân trong mắt mọi người và nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 35 ngày tới, người tuổi Tỵ có những sự đột phá mới trong công việc và vươn đến những thành công đáng tự hào. Con giáp may mắn này có cơ hội được tiếp xúc với những người đi trước và từ đó tích lũy được những bài học đáng quý cho bản thân sau này.

Chưa kể, những khi con đường sự nghiệp của Tỵ bị "chông chênh" thì quý nhân sẽ xuất hiện hỗ trợ hết mình mà không suy tính công lao. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 35 ngày tới, người tuổi Mão bắt đầu cảm nhận được may mắn đến với bản thân mình bằng nhưng thành công nhỏ trong cuộc sống. Con đường sự nghiệp của con giáp này dù có chông gai gấp mấy đi nữa thì nay cũng bỗng chốc bằng phẳng dễ dàng hơn. Mão không chỉ tạm biệt với những " sóng gió" vất vả mà còn gánh hết muôn vàn tiền tài của cải về nhà. Tuy nhiên, nếu chủ mệnh không chịu nỗ lực làm ăn mà chỉ dựa vào may mắn trời định thì sự nghiệp chỉ mãi dậm chân tại chỗ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh

Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh

Đầu tháng 11, 3 con giáp xui xẻo sẽ liên tục gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp bỗng chốc bị chững lại do các tác động tiêu cực từ môi trường ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 49 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp