Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn trong 3 ngày tới (5/10 - 7/10). Nhờ được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước. Đường công việc may mắn hơn người, bản mệnh làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Bản mệnh cũng xử lý ổn thoả mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc hanh thông vượng phát. Bạn có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Chuyện tình cảm êm đẹp, suôn sẻ. Bạn là người lương thiện, ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác nên đi đến đâu cũng được yêu mến. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng.

Nhờ được cát tinh che chở nên vận trình của bạn suôn sẻ hơn hẳn, mọi khó khăn đã qua đi, bạn có thể chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong 3 ngày 5, 6, 7/10 khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp.

on giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Từ ngày 5/10 đến ngày 7/10, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.