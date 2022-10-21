Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9): 3 tuổi như 'cá chép vượt vũ môn', chẳng có gì ngoài hỷ tín, tiền bạc tứ phương tụ về một chỗ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 03:05

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.

Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9): 3 tuổi như 'cá chép vượt vũ môn', chẳng có gì ngoài hỷ tín, tiền bạc tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Sang 3 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9): 3 tuổi như 'cá chép vượt vũ môn', chẳng có gì ngoài hỷ tín, tiền bạc tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 2
Sang 3 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này cũng nhận được lời mời góp vốn làm ăn kinh doanh. Những người có dự định khởi nghiệp cũng bắt đầu khai trương, mở hàng.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên thu về thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh thì có thêm khách hàng. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng xanh tươi, vật nuôi mạnh khỏe, mùa vụ bội thu.

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9): 3 tuổi như 'cá chép vượt vũ môn', chẳng có gì ngoài hỷ tín, tiền bạc tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 3
Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Tư giữa tuần (19/10), TOP 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', hứng lộc trời ban, tiền vàng ngập két, tha hồ ăn tiêu

Bước sang thứ Tư giữa tuần (19/10), TOP 3 con giáp là 'cao thủ kiếm tiền', hứng lộc trời ban, tiền vàng ngập két, tha hồ ăn tiêu

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những con giáp này phát tài trong ngày thứ Tư (19/10) bởi đây là thời điểm may mắn của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 9 âm lịch tử vi 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch tử vi ngày 26/9 âm lịch 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông