Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9): 3 tuổi như 'cá chép vượt vũ môn', chẳng có gì ngoài hỷ tín, tiền bạc tứ phương tụ về một chỗ

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Mão Con giáp tuổi Mão giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ. Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Con giáp tuổi Thân có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Sang 3 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Sang 3 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này cũng nhận được lời mời góp vốn làm ăn kinh doanh. Những người có dự định khởi nghiệp cũng bắt đầu khai trương, mở hàng. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên thu về thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh thì có thêm khách hàng. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng xanh tươi, vật nuôi mạnh khỏe, mùa vụ bội thu. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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