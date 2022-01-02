Trong 15 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, sự nghiệp bất ngờ thăng hoa hơn người, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 02/01/2022 19:00

Mặc dù thời gian trước những con giáp này chẳng may mắn chút nào nhưng 15 ngày tới, vận trình sẽ có một sự lội ngược dòng bất ngờ.

Tuổi Dần

Sau một năm nhiều thử thách cam go, năm 2022 dự đoán là thời điểm tuổi Dần từng bước xây dựng được những nền móng vững chắc trong sự nghiệp, thu nhập tăng dần đều, ít chuyện phiền muộn. Thế nhưng, tuổi Dần đa phần là những người có sự quyết tâm rất lớn. Một khi đã xác định theo đuổi mục tiêu gì, dù có khó khăn bao nhiêu họ cũng vượt qua, không hề nản lòng.

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, sự nghiệp bất ngờ thăng hoa hơn người, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tử vi học có nói, 15 ngày tới đây, họ sẽ được đền bù bấy nhiêu. Những xui xẻo dần trôi qua, tuổi Dần tìm được quý nhân trợ giúp, đưa họ đến với những thành công mới trong sự nghiệp, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng ngưỡng mộ. Người tuổi Dần không cần lo lắng mà hãy nỗ lực, kiên trì để vượt qua giai đoạn này.

Tuổi Sửu

Trong năm vừa qua, tuổi Sửu không tránh khỏi có những thời điểm gặp nhiều thách thức cả về công việc lẫn sức khỏe hay chuyện tình cảm riêng tư. Công việc cũng bị tiểu nhân quấy phá, thu nhập cũng giảm, thậm chí ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của họ.

Thế nhưng, "Sông có khúc, người có lúc", với bản tính chăm chỉ, cầu tiến, âm thầm cố gắng mà không thích khoe mẽ của mình, sớm hay muộn tuổi Sửu cũng sẽ đi đến thành công và khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, sự nghiệp bất ngờ thăng hoa hơn người, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tử vi dự đoán 15 ngày tới, Cát tinh sẽ trợ giúp phần nào cho tuổi Sửu, giúp họ vượt qua khó khăn. Đặc biệt, tuổi Sửu gặp đúng thời của mình, sẽ gặp sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp, thu nhập không những tăng mà thậm chí còn có thể giúp họ trở nên giàu có.

Tuổi Mão

Tử vi học cho biết, năm 2022 là 1 năm sẽ khiến cho những người tuổi Mão hài lòng. Chuyện công việc cũng như cuộc sống của họ thường sẽ thuận buồm, xuôi gió, ít có giai đoạn sóng gió. Tuy nhiên, cũng như đa số các con giáp khác, Mão cũng sẽ có lúc trải qua trục trặc trong công việc, không có nhiều thành tựu dù họ vẫn luôn nỗ lực. Thu nhập của tuổi Mão theo đó cũng khó có sự biến chuyển tích cực.

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt xui xẻo, sự nghiệp bất ngờ thăng hoa hơn người, tiền đếm mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Song, có 1 điều may mắn là trong 15 ngày tới đây, may mắn sẽ chào đón tuổi Mão với nhiều điều tốt đẹp, khởi đầu nhiều tài lộc cho họ. Nếu chăm chỉ, cố gắng và biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất dịp đầu năm. Nhân cơ hội này, Mão nên gom góp một khoản để trang trải qua một ít thời gian rối ren trong năm sắp tới.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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