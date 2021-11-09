Trong 15 ngày tiếp theo, 3 con giáp xui xẻo liên tục, phúc vận tiêu tan, cả tiền tài và sự nghiệp cũng dần tiêu tán

Trong 15 ngày tiếp theo, 3 con giáp xui xẻo bị Hung Tinh điểm mệnh làm khí vận đứt đoạn, tài lộc xuống dốc. Kéo theo đó là vạn sự xảy đến với các con giáp này sẽ cực kỳ khó khăn, công việc liên tục gặp trục trặc. Nặng nề nhất có thể nói đến là bao tiền tài tích lũy đều tiêu tán bằng hết.
- Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ được quý nhân phù trợ, vận trình lên hương, Mão tiền bạc sa sút, sự nghiệp tụt dốc không phanh
- Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 6/11/2021, 3 con giáp may mắn ngập tràn, cuộc đời sang trang, cả sự nghiệp và tiền tài đều vững vàng, tốt đẹp
Tuổi Mùi
Trong 15 ngày tới đây, vận trình của người tuổi Mùi sẽ vô cùng trắc trở, khó khăn, bao nhiêu dự định của con giáp này đều gặp vào những trục trặc phút chót, làm lỡ đi hết những cơ hội vươn đến thành công của mình. Bởi lẽ Mùi đang nằm trong bộ ba con giáp bị Hung Tinh soi trúng nên vạn sự mới trở nên khó khăn thế này. Dù bị vận đen đeo bám nhưng nếu chủ mệnh vẫn có chí làm ăn, phấn đấu bội phần thì dù con đường thành danh có chông gai đến mấy, Mùi vẫn vượt qua dễ dàng.
Tuổi Tỵ
15 ngày tiếp theo đây, người tuổi Ngọ nên hết sức cẩn thận trong việc chi tiêu, cũng như tỉnh táo trước những lời dụ ngọt của những người xung quanh mình. Vì trong khoảng thời gian này, kẻ gian sẽ xuất hiện và chiêu dụ chủ mệnh bằng muôn vàn lời mật ngọt, hồng chiếm trọn hết gia sản, tiền tài mà Mùi đã tích góp từ bấy lâu. Chưa kể, tiền mất tật còn mang, làm ảnh hưởng rất nhiều đối với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, Ngọ chỉ nên tập trung làm việc của mình, hạn chế những hoạt động giao dịch lớn nhỏ.
Tuổi Thân
Tử vi ngày mới đã chỉ ra rằng, trong 15 ngày tới đây, người tuổi Thân sẽ liên tục dính vào những chuyện thị phi không đáng có ở chỗ làm việc và gây mất lòng rất nhiều người. Do vận rủi cứ đeo bám không buông đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của Thân. Con giáp xui xẻo này thường xuyên nổi nóng với mọi người và tạo ra những mâu thuẫn thầm lặng. Bởi lẽ đó mà rất có thể Thân sẽ bị kẻ gian bày mưu chơi xấu làm tiêu tan đi hết sự nghiệp của mình.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.