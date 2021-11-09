Trong 15 ngày tiếp theo, 3 con giáp xui xẻo liên tục, phúc vận tiêu tan, cả tiền tài và sự nghiệp cũng dần tiêu tán

Trong 15 ngày tiếp theo, 3 con giáp xui xẻo bị Hung Tinh điểm mệnh làm khí vận đứt đoạn, tài lộc xuống dốc. Kéo theo đó là vạn sự xảy đến với các con giáp này sẽ cực kỳ khó khăn, công việc liên tục gặp trục trặc. Nặng nề nhất có thể nói đến là bao tiền tài tích lũy đều tiêu tán bằng hết.

Tuổi Mùi

Trong 15 ngày tới đây, vận trình của người tuổi Mùi sẽ vô cùng trắc trở, khó khăn, bao nhiêu dự định của con giáp này đều gặp vào những trục trặc phút chót, làm lỡ đi hết những cơ hội vươn đến thành công của mình. Bởi lẽ Mùi đang nằm trong bộ ba con giáp bị Hung Tinh soi trúng nên vạn sự mới trở nên khó khăn thế này. Dù bị vận đen đeo bám nhưng nếu chủ mệnh vẫn có chí làm ăn, phấn đấu bội phần thì dù con đường thành danh có chông gai đến mấy, Mùi vẫn vượt qua dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

15 ngày tiếp theo đây, người tuổi Ngọ nên hết sức cẩn thận trong việc chi tiêu, cũng như tỉnh táo trước những lời dụ ngọt của những người xung quanh mình. Vì trong khoảng thời gian này, kẻ gian sẽ xuất hiện và chiêu dụ chủ mệnh bằng muôn vàn lời mật ngọt, hồng chiếm trọn hết gia sản, tiền tài mà Mùi đã tích góp từ bấy lâu. Chưa kể, tiền mất tật còn mang, làm ảnh hưởng rất nhiều đối với sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, Ngọ chỉ nên tập trung làm việc của mình, hạn chế những hoạt động giao dịch lớn nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới đã chỉ ra rằng, trong 15 ngày tới đây, người tuổi Thân sẽ liên tục dính vào những chuyện thị phi không đáng có ở chỗ làm việc và gây mất lòng rất nhiều người. Do vận rủi cứ đeo bám không buông đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của Thân. Con giáp xui xẻo này thường xuyên nổi nóng với mọi người và tạo ra những mâu thuẫn thầm lặng. Bởi lẽ đó mà rất có thể Thân sẽ bị kẻ gian bày mưu chơi xấu làm tiêu tan đi hết sự nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Trong 35 ngày tới, 3 con giáp may mắn, tài lộc vô biên tiền tài vô kể, vạn sự cũng theo đó mà dần xuôi thuận, như ý bội phần Trong 35 ngày tới, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ngồi chơi thì tiền vẫn rơi trúng đầu, kèm theo đó là sự nghiệp cũng dần có những bước chuyển biến tích cực. Chưa hết, mỗi khi các con giáp này gặp khó khăn thì quý nhân sẽ tự khắc xuất hiện và hỗ trợ hết mình.

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