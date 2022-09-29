Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 08:30

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì trong tháng 10 dương lịch sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn trong tháng 10 dương lịch. Con giáp rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và biết nắm bắt cơ hội. Hơn nữa, Hợi còn làm việc rất thận trọng và tập trung cao độ nên sẽ tránh được nhiều rắc rối không đáng có.

Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. Con giáp cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc, tài lộc sẽ “bùng nổ”.

Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn trong tháng 10 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Ban đầu mọi việc tuy có vẻ khó khăn nhưng với sự kiên trì mà Dậu sẽ hái được “quả ngọt”. 

Tháng 10 sắp đến, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân nếu bạn biết nắm bắt cơ hội mở ra vận may cho mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.  

Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp - Ảnh 2
Tháng 10 sắp đến, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân nếu bạn biết nắm bắt cơ hội mở ra vận may cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận trong tháng 10 dương lịch. Con giáp này dám đương đầu với thử thách và có thể hoàn thành tốt công việc được giao, thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. 

Thời gian này, Thìn còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Không chỉ vậy, đường tình duyên của Thìn cũng ngập tràn màu hồng.

Trọn tháng 10 dương lịch: 3 con giáp bước ra cửa đụng Thần Tài, lắm phúc nhiều phần, tài lộc trải hoa, tin vui tới tấp - Ảnh 3
Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận trong tháng 10 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Xin chúc mừng 3 con giáp tốt lành nhất trong tuần đầu tiên tháng 10, vạn sự tất thành, công danh song toàn

Tử vi 12 con giáp có nói, sang tuần đầu tiên của tháng 10, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên tài lộc hanh thông, sự nghiệp ngày một thăng tiến, gánh vàng, gánh bạc về nhà.

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