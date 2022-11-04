Trời Phật phù trợ cho phất lên, 3 con giáp vượng tài tấn lộc trong 8 ngày tới (5/11 - 12/22), may mắn trúng vàng, sự nghiệp thênh thang xán lạn

Tử vi 8 ngày tới (5/11 - 12/22) cho hay, người tuổi Tý nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, tất toán nợ nần. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, nông sản bán được giá.

Tử vi 8 ngày tới (5/11 - 12/22) cho hay, người tuổi Tý nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp có nói, con giáp tuổi Thìn không có sự cạnh tranh với thế giới bên ngoài, thiếu động lực và thường sống lười biếng, tẻ nhạt. Do đó, họ khó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đồng nghiệp lẫn bạn bè. Cuộc sống của họ thời gian qua khá trì trệ.

Theo tử vi 8 ngày tới (5/11 - 12/22), tiền tài và lộc lá từ trên trời rơi xuống "trúng đầu" con giáp tuổi Thìn. Họ trúng thưởng lớn, nhanh chóng làm giàu, tốc độ thăng tiến ở nơi làm việc cực nhanh, ngân khố cũng đầy ắp. Vô cùng choáng ngợp.