Dù là trí tuệ cảm xúc hay trí thông minh, người tuổi Thân đều ít có đối thủ. Họ là những người bất khả chiến bại, rất có năng lực, không quá khi gọi họ là thông minh, khôn khéo nhất trong số 12 con giáp. Họ có cái tôi mạnh mẽ song thường cố gắng che giấu lại. Người tuổi này hòa đồng với mọi người, dễ nhận được thiện cảm, lời khen ngợi và sự giúp đỡ.

Từ 26/12 đến 30/12, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, người tuổi Thân dự kiến sẽ mở ra tương lai tốt đẹp. Quý nhân gõ cửa nhà, người tuổi này làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ hơn khi có được sự giúp sức. Tuổi Thân vốn thân thiện, chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm soát ai và cũng không bị ai kiểm soát. Quý nhân là người hợp mệnh với họ, sẽ giúp tuổi Thân ngày càng phú quý, thịnh vượng hơn, khiến nhiều người phải ao ước.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên khởi sắc và tương đối rực rỡ. Nhờ đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt và đúng thời điểm nên giúp cho con giáp này thu về một khoản tiền không nhỏ, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của những người đã kết hôn viên mãn, đáng mơ ước.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong tháng 6 đã có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực rồi nên từ 26/12 đến 30/12, bạn chỉ việc lấy bàn đạp này mà phấn đấu. Từ 26/12 đến 30/12, tuổi Tý nhờ những mối quan hệ cũ, nhờ nền tảng có trước đó mà bứt lên như diều gặp gió. Chẳng ai có thể tin được, một người không mấy màng công việc lại có thể thay đổi chóng mặt trong chốc lát.

Lý do cũng vì bạn chuẩn bị kết hôn. Bạn tin là mình phải là người gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Nếu bạn không tích cực phấn đấu thì người thân của bạn sẽ thất vọng về bạn, bạn cũng không thể nào có được những điều bạn mong muốn.

Nhờ quý nhân phù trợ, Tý mạnh dạn đầu tư làm ăn lớn và thật không ngờ đã thu về lợi nhuận đáng nể. Trong vòng 1 tháng, bạn kiếm được số tiền bằng cả năm gộp lại, mua được xe hơi sang chảnh khiến bạn nâng tầm bản thân hơn hẳn vài bậc. Chúc mừng Tý nhé.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.