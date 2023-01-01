Trời không phụ kẻ hiền lương, cuối tuần rực rỡ tài lộc: 3 con giáp đón vạn điều may, phúc đức vô biên, nhân duyên đỏ thắm, tiền đầy ví của ngập nhà

Chúc mừng tuổi Mão có một cuối tuần thuận lợi, phát triển rực rỡ trên phương diện công việc, thi cử, đặc biệt với những ai thi cử trong ngày này lại càng dễ đạt được kết quả như ý muốn nhờ được sự trợ giúp tận tình từ phía Tam Hợp.

Với những người đang kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày buôn may bán đắt, mọi mặt hàng tưởng như tồn kho khó bán thì trong ngày này bạn hoàn toàn "giải phóng" sạch sẽ. Cộng thêm tài ăn nói khéo léo, giỏi tổ chức cạnh tranh mà được khách hàng hết mực tin yêu.

Nguyên nhân chính do sự nắm bắt đầu tư, không vì gặp may mà ngạo nghễ, chủ quan ngược lại càng đứng trên đỉnh cao của sự phát triển thì Mão lại càng tỉ mỉ, chăm chút hơn bao giờ hết.

Tuổi Sửu

Tử vi cuối tuần này của 12 con giáp dự báo tuổi Sửu gặp hung tinh Đại Hao chủ về mất mát, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. Cuối tuần vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tuổi Tỵ

Tài khí của người tuổi Tị tụ hội mạnh nhất ở thời điểm cuối tuần. Con giáp này được Thực Thần trao nhiều cơ hội kiếm tiền. Có cát thần chỉ lối dẫn đường, bản mệnh nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đáp ứng được những điều thị trường đang cần.

Lúc này, bạn có thể sẽ có thêm những ý tưởng về việc mở rộng quy mô kinh doanh, song cần chú ý không nên háo thắng mà làm những việc mình không có sẵn kinh nghiệm.

Với người làm công ăn lương, bạn cần cố gắng hết mình trong các nhiệm vụ được giao, chớ nên lơ là, có tinh thần rã đám tết.

Những cố gắng bạn bỏ ra trong khoảng thời gian này sẽ được ghi nhận một cách rất nhanh chóng, vì vậy mà bạn cần chớp lấy thời cơ, không vội nghĩ đến việc nghỉ ngơi, hưởng thụ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.