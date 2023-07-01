Trời cho quả ĐẬM đúng 10 ngày đầu tháng 7, 3 con giáp hoan hỷ đón LỘC, phúc khí dâng tràn, tỷ sự ĐẠI PHÁT, ung dung kiếm bội tiền

Tử vi dự báo rằng, 10 ngày liên tiếp từ 1/7 - 10/7, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu thuận lợi. Bản mệnh có cát tinh phù trợ nên dễ đi đúng hướng, không mất nhiều thời gian và tiền bạc khi tiến hành các kế hoạch mới.

Con giáp này rất hứng thú khi bắt tay vào công việc. Thay vì chìm đắm trong những cảm xúc hỗn loạn và dễ bị lạc hướng, ở thời điểm này, tuổi Sửu tỉnh táo hơn trong việc đưa ra quyết định.

Tài chính của bản mệnh có sự thăng tiến. Nhiều cơ hội tốt tìm đến, giúp con giáp này gia tăng thu nhập.

Ngũ hành tương sinh là hậu thuẫn cho các mối quan hệ xung quanh bản mệnh trong thời gian tới. Tuổi Sửu nên tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người Thân luôn nóng nảy, khó chuyên tâm vào một khía cạnh nào đó. Trong nhiều việc, họ phải suy đi tính lại, thậm chí có những thay đổi thì mới có thể thực hiện được kế hoạch.

Con giáp này sớm có một số thay đổi trong cơ cấu kinh doanh của mình. Họ không hài lòng 100% về công việc, tuy nhiên, trong 10 đầu tháng 7, sự nghiệp của con giáp tuổi Thân sẽ phát triển nhanh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người này đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống mới, công việc kinh doanh của gia đình cũng mở rộng và đạt nhiều lợi nhuận hơn.

Tình trạng khó khăn hiện tại của con giáp này sẽ dễ dàng được giải quyết, khiến cuộc sống của họ thoải mái, hạnh phúc hơn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong 10 ngày đầu tháng 7 nhờ có quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ cực để đạt được mục tiêu của mình, làm gì cũng nỗ lực hết mình không bao giờ ngưng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nhận được sự đánh giá khá cao từ phía cấp trên, được lãnh đạo ưu ái cất nhắc và trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, không gian phát triển trong thời gian tới cũng vô cùng rộng mở, hiếm ai bằng.

Thời điểm này, tuổi Dậu phúc khí dâng đầy, vận may liên tiếp tới, chuyện vui không ngừng về. Sự nghiệp của tuổi Dậu thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài vận nở hoa, thu nhập tăng vọt khiến bao người ngưỡng mộ trầm trồ.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.