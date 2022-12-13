Trời chấm sổ vàng, giữa tháng 12 trúng số độc đắc, cuối tháng phát tài phát lộc, vận may ùn ùn, tài lộc leo thang

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 10:54

Vận đổi sao dời, từ giữa đến cuối tháng 12, tài lộc của bạn tăng cao chóng mặt làm cho cho người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, viện trợ lúc cần. Phần to tất cả những người tuổi Thìn ko với tham vọng về cuộc sống sang giàu nhưng họ luôn nỗ lực ko ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

Từ giữa đến cuối tháng 12, những con giáp tuổi Thìn luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, với quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tuổi Thìn với thể đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở suốt thời kì qua thì sang thời gian này, cuộc sống của con giáp Thìn sẽ với thay đổi. Người tuổi Thìn trời sinh vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên với khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn.

Trời chấm sổ vàng, giữa tháng 12 trúng số độc đắc, cuối tháng phát tài phát lộc, vận may ùn ùn, tài lộc leo thang - Ảnh 1
Từ giữa đến cuối tháng 12, những con giáp tuổi Thìn luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, với quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hiền lành siêng năng, siêng năng, biết cách chờ đợi thời cơ tốt để đổi đời. Con giáp này với thể ko sinh ra trong gia đình giàu với nhưng họ với bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình, ko bao giờ để mình nghèo khổ.

Dự đoán từ giữa đến cuối tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Thân với những tín hiệu khả quan, chuyện tơ duyên cũng gặp nhiều may mắn. Đặc trưng, nếu như tuổi Thân biết cách nắm lấy thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, ko người nào sánh bằng. Người tuổi Thân với vẻ gặp nhiều khó khăn. Mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.

Trời chấm sổ vàng, giữa tháng 12 trúng số độc đắc, cuối tháng phát tài phát lộc, vận may ùn ùn, tài lộc leo thang - Ảnh 2
Dự đoán từ giữa đến cuối tháng 12, sự nghiệp của người tuổi Thân với những tín hiệu khả quan, chuyện tơ duyên cũng gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhắc tới con giáp may mắn từ giữa đến cuối tháng 12 mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của bạn sẽ hanh hao thông lắm đấy nhé, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Ko chỉ vậy, nhờ sự siêng năng “cày kiếm”, những chú Tuất cuối cùng cũng đón nhận những thời cơ to về tiền nong, dù là người làm thuê ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều với được thu nhập tốt.

Người làm thuê được nhận được thành tựu từ công sức lâu nay mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, ko thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh với được thêm nguồn thu. Đó với thể ko phải là do bạn may mắn với được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang với đấy nhé!

Trời chấm sổ vàng, giữa tháng 12 trúng số độc đắc, cuối tháng phát tài phát lộc, vận may ùn ùn, tài lộc leo thang - Ảnh 3
Nhắc tới con giáp may mắn từ giữa đến cuối tháng 12 mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Trước Rằm tháng Chạp, TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, một bước lên mây, may mắn ngút trời, tiền nhiều như nước

Dưới đây là 3 con giáp sau sẽ phát tài trước Rằm tháng Chạp, tiền trong tay tăng nhanh chóng, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 12 tử vi cuối tháng 12 tử vi hôm nay tu vi ngay 13/12/2022 tu vi 12 con giap ngay 13/12/2022 tử vi 12 con giáp con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 12 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 51 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 57 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 26 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc