Trời cao trải VẬN MAY, 3 con giáp chuẩn bị ‘săn LỘC‘ trong 25 ngày tới, làm ăn gặp thời gặp thế, phát đạt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 14:10

Theo tử vi 12 con giáp, 25 ngày tới đây, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, gặp ngay thời cơ vàng, thu về tiền tài ú ụ.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời". Họ luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay.

Bước vào 25 ngày tới, con giáp này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

Trời cao trải VẬN MAY, 3 con giáp chuẩn bị ‘săn LỘC‘ trong 25 ngày tới, làm ăn gặp thời gặp thế, phát đạt không ngừng - Ảnh 1
Bước vào 25 ngày tới, con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt đón những chuyện vui - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng tốt bụng, giản dị và yêu hòa bình. Trong cuộc sống, họ rất thân thiện với mọi người, thường chủ động giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, họ cũng thường âm thầm nỗ lực, tích cực cải thiện vị thế của mình trong công việc, sự nghiệp cũng nhờ đó mà có biến chuyển, kỹ năng làm việc cũng ngày càng tốt hơn.

Trong 25 ngày tới, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì họ sẽ từng bước tiến về phía của thành công và sung túc.

Trời cao trải VẬN MAY, 3 con giáp chuẩn bị ‘săn LỘC‘ trong 25 ngày tới, làm ăn gặp thời gặp thế, phát đạt không ngừng - Ảnh 2
Trong 25 ngày tới, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mão sự nghiệp sẽ tỏa sáng - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ.

Vào 25 ngày tới, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. So với thời gian trước, chất lượng cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện rõ rệt, họ sẽ mãn nguyện, hài lòng về mọi chuyện.

Trời cao trải VẬN MAY, 3 con giáp chuẩn bị ‘săn LỘC‘ trong 25 ngày tới, làm ăn gặp thời gặp thế, phát đạt không ngừng - Ảnh 3
Vào 25 ngày tới, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Điềm lành đến dồn dập từ ngày 13/2 âm lịch: 3 con giáp vơ tài vét lộc, tiền bạc khởi phát thoải mái tiêu xài

Điềm lành đến dồn dập từ ngày 13/2 âm lịch: 3 con giáp vơ tài vét lộc, tiền bạc khởi phát thoải mái tiêu xài

Tử vi học có nói, bắt đầu từ 13/2 âm lịch có 3 con giáp này sẽ được đổi vận, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'