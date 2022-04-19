Trời ban may mắn, phúc khí đầy nhà, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, có được nhiều cơ hội bứt phá trong cả sự nghiệp và cuộc sống vào 3 ngày sắp tới

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 02:11

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, hanh thông sự nghiệp, thuận lợi thăng quan, tiến chức.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới vận trình diễn ra thuận lợi. Những nỗ lực của con giáp trong thời gian qua đã nhận về thành quả xứng đáng. Bản mệnh có sự hậu thuẫn lớn từ cấp trên và đồng nghiệp nên dễ dàng định hướng mục tiêu và một đường thẳng tiến đến thành công. Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp vào thời gian này kiếm tiền dễ dàng hơn và có được cuộc sống dư dả.

Trong tình cảm, người đang trong giai đoạn tìm hiểu nhanh chóng quyết định tiến tới cuộc sống hôn nhân. Còn ai độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, thoát khỏi cô đơn sau những ngày chờ đợi.

con giap may man 1
Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới vận trình diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới có được nhiều vận may bất ngờ. Con giáp ngày càng thăng tiến, đường quan lộc thênh thang, mở ra nhiều cơ hội thành công và làm giàu. Lời khuyên cho bản mệnh là hãy cởi mở và tích cực giao lưu với mọi người xung quanh để có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Vận trình tài lộc bình ổn. Mọi kế hoạch đầu tư, hợp tác vẫn tiến triển như mong muốn đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập rủng rỉnh.

con giap may man 2
Người tuổi Thìn trong 3 ngày tới có được nhiều vận may bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu vô cùng tích cực trong 3 ngày tới. Các khoản đầu tư của con giáp đã bắt đầu sinh lời nên bản mệnh không phải lo chuyện tiền bạc. Thay vì xem chúng như những nghề tay trái, bản mệnh có thể suy nghĩ về việc nghiêm túc làm ăn để tìm kiếm cô hội làm giàu.

Chuyện tình cảm của con giáp cũng rất suôn sẻ. Con giáp may mắn có cơ hội tìm thấy đối tượng như ý, hỷ sự sẽ nhanh chóng kéo đến nhà. 

con giap may man 3
Vận tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những dấu hiệu vô cùng tích cực trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi đúng 11h ngày 20/4, Thần Tài mở kho vàng bạc, 3 con giáp có phúc giàu sang, công danh thăng hạng, số dư tài khoản tăng lên không thấy điểm dừng

Tử vi đúng 11h ngày 20/4, Thần Tài mở kho vàng bạc, 3 con giáp có phúc giàu sang, công danh thăng hạng, số dư tài khoản tăng lên không thấy điểm dừng

Vào 11h ngày 20/4, 3 con giáp may mắn thuận lợi phát tài, sự nghiệp lên hương, tận hưởng cuộc sống sung túc, dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 3 ngày tới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 52 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người