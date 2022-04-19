Tử vi đúng 11h ngày 20/4, Thần Tài mở kho vàng bạc, 3 con giáp có phúc giàu sang, công danh thăng hạng, số dư tài khoản tăng lên không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 01:22

Vào 11h ngày 20/4, 3 con giáp may mắn thuận lợi phát tài, sự nghiệp lên hương, tận hưởng cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phúc vận lên hương, tiền tài thông thuận kể từ 11h ngày 20/4. Được Cát Tinh soi sáng, con giáp may mắn tâm trạng hân hoan, sẵn sàng đón nhận nhiều điều bất ngờ trong cuộc sống. Hiệu suất công việc tăng cao, bản mệnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. 

Phương diện tình cảm của Dần có nhiều chuyển biến mới. Bản mệnh và nửa kia vượt qua giai đoạn "chiến tranh lạnh" và biết trân trọng lẫn nhau. Cặp đôi khả năng cao sẽ có cái kết viên mãn trong thời gian tới.

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Người tuổi Dần phúc vận lên hương, tiền tài thông thuận kể từ 11h ngày 20/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào 11h ngày ngày 20/4, người tuổi Tuất tài vận bao la, vận may lan tỏa. Con giáp được quý nhân phù trợ nên tài vận có dấu hiệu tăng tiến bất ngờ. Kế hoạch làm giàu suôn sẻ hơn hẳn, bạn cũng không thể tin bản thân mình lại có thể kiếm tiền một cách dễ dàng đến như thế. Dù ở lĩnh vực nào thì con giáp cũng phất lên như diều gặp gió.

Vận trình tình cảm của con giáp có chút thay đổi. Cả con giáp này và nửa kia đều còn nhiều bộn bề công việc nhưng vẫn dành thời gian cho nhau. Tình yêu của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

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Vào 11h ngày ngày 20/4, người tuổi Tuất tài vận bao la, vận may lan tỏa - Ảnh minh họa: Internet

Tuồi Hợi

Người tuổi Hợi trong 11h ngày 20/4 nhận nhiều tin vui bất ngờ. Nhiều cơ hội mở ra trên con đường công danh của con giáp. bạn hãy cố gắng mà nắm bắt nhé. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp tìm ra hướng đi mới cho mình, làm cho công việc vốn nhàm chán trở nên thú vị hơn. Còn nếu là người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh ký kết được nhiều hợp đồng lớn, phất lên thành đại gia trong 1 nốt nhạc. 

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh nên hạn chế thức khuya, tập thể dục thường xuyên để duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

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Người tuổi Hợi trong 11h ngày 20/4 nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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