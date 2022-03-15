TRÍ TUỆ TRỜI CHO, TÀI NĂNG THIÊN BẨM, không cần chiêu trò cũng được SẾP trọng dụng, làm NÊN việc LỚN của 3 con giáp NỔI BẬT này

Người tuổi Dần tích cực, lạc quan, độc lập, ngoan cường, nỗ lực và thích cạnh tranh. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình. Người tuổi Dần còn là người ngay thẳng, chính trực, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo. Họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để giành lấy cơ hội.

Đối với họ, quá trình cũng quan trọng như kết quả. Nếu không dựa vào năng lực của bản thân để đạt được thành công, chính họ sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người tuổi Dần ương ngạnh mà đầy tự tin, dù gặp khó khăn trở ngại bao nhiêu, họ cũng sẽ vươn lên, sẵn sàng vượt qua thử thách. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng cứu vãn tình thế một cách xuất sắc. Chính vì vậy, những người tuổi Dần không thích chiêu trò nhưng vẫn có thể "bất khả chiến bại" ở nơi làm việc .

TOP 2: Tuổi Thân

Người tuổi Thân từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh thiên bẩm của mình, luôn đứng đầu trong chuyện học hành. Sự xuất sắc này không chỉ thể hiện trên ghế nhà trường mà sau này, khi bước chân vào xã hội, họ cũng được đánh giá là tài trí hơn người.

Tuổi Thân tài sắc vẹn toàn, trí tuệ hơn người lại biết cách đối nhân xử thế.

Họ rất giỏi quan sát sắc mặt để đoán ý người, lại biết thuận thế chiều lòng người khác, chẳng thế mà luôn có thể nắm bắt thời cơ để nói lời thích hợp. Nhờ tài ăn nói mà dù khen người khác nhưng cũng không lộ liễu, tán thưởng cấp trên mà vẫn tinh tế, không ra chiều nịnh bợ.

Năng lực có thừa, quan hệ ngoại giao tốt, chẳng có gì bất ngờ khi người này giành được rất nhiều thành công trên con đường sự nghiệp.

TOP 3: Tuổi Tý

Những người thuộc tuổi Tý được nhận định là một trong những con giáp có trí thông minh vượt trội nhất trong số 12 con giáp. Họ không chỉ thông minh trong cách làm việc, học tập mà trong giao tiếp hàng ngày họ cũng thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo của mình trong việc duy trì các mối quan hệ xã hội của mình. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cũng là người biết cách quan sát và ứng xử hợp lý trong các trường hợp.

Tuổi Tý tư duy nhạy bén, giải quyết vấn đề nhanh gọn.

Trong công việc, sự thông minh của họ lại càng được có cơ hội phát huy. Họ tư duy nhạy bén để tìm ra cách thức giải quyết vấn đề nhanh nhất nên có được sự tín nhiệm của cấp trên và sự yêu quý của đồng nghiệp xung quanh.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.