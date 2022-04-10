TOP NGÀY SINH ÂM LỊCH được SAO TRỜI PHÙ HỘ, chăm chỉ làm việc thiện, phúc càng thêm phúc, có "nam châm" hút quý nhân

Bản thân họ từ nhỏ cũng đã rất giỏi ăn nói. Bạn bè luôn ấn tượng về họ người cư xử ôn hòa, không thích gây gổ. Trong hoàn cảnh mâu thuẫn gay gắt đến đâu, họ đều cố gắng phân xử mọi việc rõ ràng, dùng hòa bình để giải quyết khúc mắc.

Trời phú họ là những người chính trực và có trái tim lương thiện. Trong suốt cuộc đời mình, họ luôn vui với việc giúp đỡ người khác hoặc hăng say khi làm các công việc đem lại lợi ích cộng đồng.

Đặc biệt, với những suy nghĩ khoáng đạt, đầu óc nhanh nhạy, người sinh hai ngày âm lịch này còn luôn đưa ra những góc nhìn toàn cảnh, những ý kiến hay để giúp bạn bè giải quyết rắc rối.

Họ cũng không quan tâm quá nhiều đến quyền lợi và tiền bạc. Vì vậy họ luôn giữ được tiếng tâm rất tốt, được nhiều người yêu quý. Họ luôn nỗ lực chăm chỉ trong công việc, công tư rõ ràng và thường truyền lại kỹ năng của mình cho người khác.

Vì luôn nhân hậu nên trên đường đời, người sinh ngày 9 và 14 âm lịch luôn nhận được sự trợ giúp của các quý nhân. Công việc hễ gặp khó khăn là sẽ lập tức có người giúp họ, vượt qua một cách suôn sẻ.

Nhờ đó, họ làm ăn phát đạt, tích lũy ngày càng nhiều, tiền tài vượng phát, cuộc sống tốt đẹp.

Hơn nữa, phúc đức của những người sinh vào 2 ngày âm lịch này còn mang tới may mắn cho người thân trong gia đình họ. Gia đình nào có người sinh vào ngày sinh âm lịch này thường ngập tràn hạnh phúc, gia đạo êm ấm, các thành viên khỏe mạnh và bình an.

Sinh vào ngày 18 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, những người sinh vào ngày 18 âm lịch cũng có đường đời suôn sẻ nhờ sự đức độ và cách đối nhân xử thế tốt đời đẹp đạo của mình.

Đa phần người sinh vào ngày 18 âm lịch đều có cuộc đời khá may mắn, tuy không phải là người “ngậm thìa vàng” ngay từ khi sinh ra nhưng luôn tự biết phấn đấu để tìm cơ hội đổi đời.

Trời sinh họ có tính cách hồn nhiên, nhiệt tình và rất tốt bụng. Những người này có tính cách hòa đồng, thích kết bạn và có khả năng thu hút nhiều đối tượng. Ở mỗi nơi họ xuất hiện, bầu không khí đều nhanh chóng nóng lên và trở nên rôm rả nhờ khả năng khuấy động bầu không khí tài tình của họ.

Tử nhỏ đến lớn, họ rất được cưng chiều, luôn được coi là “bảo bối” trong gia đình. Người sinh ngày âm lịch này dù được cưng chiều nhưng lớn lên không ích kỷ, bắt bẻ người khác mà luôn cư xử tốt bụng, xởi lởi với mọi người.

Người nào đối xử tốt với họ luôn được họ ghi nhớ trong lòng và khi có cơ hội sẽ trả ơn chu đáo. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo, có trên có dưới nên họ có được sự tín nhiệm và có nhân duyên tốt với những người xung quanh, mọi người hết lòng vì nhau chẳng chút nề hà.

Trong cả cuộc đời, họ là những người tuy gặp được nhiều may mắn nhưng không bao giờ tự mãn, thay vào đó họ lại cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm sự thăng hoa về mọi mặt.

Tuy cũng phải chịu nhiều thách thức từ cuộc sống, nhất là ở giai đoạn tiền vận nhưng họ khi đến một độ tuổi thích hợp, người sinh ngày âm lịch này hoàn toàn có thể tự mình thay đổi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời mình.

Người sinh ngày 18 âm lịch luôn làm việc chăm chỉ, tích cực kiếm tiền nên không lúc nào lo thiếu tiền. Nhờ giỏi giao tiếp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, có ích cho công việc và cuộc sống tương lai. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người sa cơ lỡ vận và họ cũng sẽ nhận được sự khích lệ, giúp đỡ của người khác kể cả khi họ ở dưới đáy cuộc đời.

Bước vào một giai đoạn nhất định, những người này sẽ tìm được cơ hội để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, muốn giàu có giàu, muốn hạnh phúc có hạnh phúc, nhìn chung cuộc sống đủ đầy viên mãn.

Sinh vào ngày 2 và 29 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Người sinh ngày 2 và 29 âm lịch có thể được coi là người sống có phúc có phần, cả cuộc đời luôn hết lòng giúp đỡ người khác nên cũng được nhận về nhiều phúc báo tốt đẹp. Vận khí may mắn mà họ có được hoàn toàn do lòng nhân hậu từ trong tâm của mình.

Những người sinh vào 2 ngày âm lịch này không bao giờ cư xử ích kỷ, làm việc gì cũng phải nghiêm túc, có thể nói là tỉ mỉ, chăm chỉ, luôn tốt bụng. Dù có cơ hội đi đường tắt nhưng họ luôn muốn tuân thủ nguyên tắc, làm việc và cư xử bằng lương tâm, giữ vững bản chất tốt đẹp của mình.

Họ được trời phú cho cái tâm lương thiện, luôn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn khó khăn, làm việc gì cũng hết lòng hết dạ, không vụ lợi cho bản thân.

Người sinh vào ngày 2 và 29 âm lịch còn có tính kiên định và tấm lòng bao dung, không thích nói xấu, “dìm hàng” người khác. Cũng nhờ vậy, họ luôn được nhiều người yêu mến, tình nguyện san sẻ kinh nghiệm và bài học quý báu để giúp họ có thể thành công trong sự nghiệp.

Khi có mâu thuẫn hay xung đột, người sinh vào 2 ngày âm lịch này luôn biết cách giải quyết văn minh và sáng suốt nhất, không mang tư tưởng hận thù.

Những người này dù làm ngành nghề gì cũng sẽ luôn tuân thủ quy tắc mà mình đặt ra, không làm ăn gian dối. Họ luôn nỗ lực cải thiện năng lực và tương lai của họ cũng dần tốt đẹp hơn.

Người sinh vào 2 ngày âm lịch này có cuộc sống ngày càng tốt hơn vì được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Nhờ việc tạo phước lành, lúc lâm vào hoàn cảnh khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện giúp họ nhanh chóng vượt qua.

Trong sự nghiệp có thể mở rộng về mọi hướng, dù đi theo hướng nào cũng có thể thắng lợi, tương lai thành công rực rỡ.

Thường ngày, họ cũng thường xuyên đi chùa, hành thiện tích đức nên tư tưởng, tinh thần có phần thư thái, thảnh thơi. Cái tâm rộng mở thì cuộc đời tự khắc sẽ suôn sẻ, ít muộn phiền.

Việc tham gia những hoạt động từ thiện, mang lại hiệu ứng tích cực chính là tự tạo phúc lộc cho mình. Những người sinh vào 2 ngày âm lịch này càng chăm chỉ hành thiện tích đức thì vận may càng dễ nhân đôi, nhân ba, hậu vận hưởng phúc.

Sinh vào ngày 25 và 26 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào ngày 25 và 26 âm lịch cũng được cho là người sở hữu ngày sinh âm lịch chăm chỉ làm việc thiện sẽ dễ dàng gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.

Đa phần người sinh vào 2 ngày này đều những người tinh tế, logic và tài giỏi. Họ rất tốt bụng, thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác và đặc biệt luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, hoạn nạn, thậm chí là người lạ.

Tính cách của những người này rất cởi mở, hàng sảng, luôn để tâm đến những điều nhỏ nhặt và có một trái tim vô cùng ấm áp. Nhờ tính cách tuyệt vời này mà họ dễ dàng thành công trong cuộc sống khi xung quanh luôn có nhiều quý nhân.

Có thể thời còn trẻ, cuộc đời của họ cũng phải chịu nhiều vất vả gian truân nhưng sau tất cả họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuộc sống về hậu vận không những viên mãn đủ đầy về tinh thần mà vật chất cũng sung túc khiến nhiều người ghen tị.

Họ là những người luôn tiên phong, đi đầu và không ngừng theo đuổi mọi thứ một cách nghiêm túc. Đặc biệt, trong công việc họ sẽ được cấp trên trọng dụng và được mọi người xung quanh tín nhiệm.

Nhìn chung, càng lớn tuổi cuộc sống của những người sinh vào 2 ngày này càng viên mãn thăng hoa, thập toàn thập mỹ, đặc biệt hậu vận không thiếu thốn bất cứ điều gì.

Sinh vào ngày 13 và 17 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người sinh vào ngày 13 và 17 âm lịch có tính cách đặc biệt dễ gần, lạc quan, hiền lành và giàu lòng nhân ái. Hơn nữa họ sống với châm ngôn dĩ hòa vi quý nên luôn được những người xung quanh yêu thương hết mực.

Trong cuộc sống, người sinh vào 2 ngày này thường sống thiên về mặt tình cảm nên đôi khi dễ bị xúc động, không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng đó là biểu hiện của việc họ có quan tâm, có để ý nên cảm xúc mới dễ bị ảnh hưởng. Khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của ai đó, họ sẽ động lòng và giúp đỡ nhiệt tình

Dù biểu hiện ra bên ngoài thế nào, thực tâm họ luôn muốn tốt cho đối phương, sẵn sàng giúp đỡ để người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ cái tâm trong sáng, tính tình chất phác, thật thà, họ làm gì cũng được nhiều người nể trọng và yêu thương. Cuộc đời họ luôn có quý nhân xuất hiện đúng lúc gặp khó khăn.

Trong quá trình tiếp xúc với nhiều người, những người này thường không ngừng cố gắng nỗ lực để nâng cao năng lực giao tiếp và tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Dù cũng phải gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng họ lại được trời ban bản lĩnh phi thường, cuộc sống phải có vấp ngã thì mới có thành công, và họ chắc chắn sẽ công thành danh toại vào một giai đoạn nhất định.

Không những thế, họ cũng là những người thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn và thăng hoa. Thời gian trôi qua, họ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm tuyệt vời, có khả năng tự mình tạo ra sự giàu có cho bản thân và giúp gia đạo thịnh vượng.

Từ trung vận trở đi, đa số những người sinh vào 2 ngày này sẽ thành công ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt từ giai đoạn này đến cuối đời, họ sẽ được tận hưởng những điều tốt đẹp và viên mãn nhất.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm