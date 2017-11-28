Top con giáp tuyệt đối không nên ‘nhảy việc’, chuyển chỗ làm trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 28/11/2017 06:30

Đây là những con giáp vận mệnh có nhiều biến chuyển, có thể theo chiều hướng xấu đi. Bạn đừng vội thay đổi công việc, chuyển chỗ làm trong năm 2018.

Tuổi Tuất

Năm 2018 là năm tuổi của những người tuổi Tuất. Sự nghiệp gặp khá nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi bạn phải kiên trì và cố gắng rất nhiều. Nếu bạn đang làm hai công việc cùng một lúc thì nên chọn một trong hai. Đồng thời, bạn muốn thay đổi một công việc khác cũng nên cân nhắc thật kỹ càng. Bởi đây là thời điểm khó khăn, đừng dại lao đầu vào những con đường gập ghềnh, không ai giúp đỡ. Bạn nên làm cố định ở một chỗ, cố gắng thật nhiều sẽ được mọi người công nhận tài năng của bạn.

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Một số con giáp không nên thay đổi việc làm trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nên hạn chế chuyển chỗ làm trong năm 2018. Họ sẽ phải di chuyển khá nhiều, trong công việc thì khó thăng tiến, nếu đầu tư thì nên chia nhỏ ra. Bạn sẽ được quý nhân là người trẻ tuổi hơn giúp đỡ. Trong công việc làm ăn, tuổi Thân nên hợp tác với người ít tuổi thì sẽ tốt hơn. Nếu năng động sáng tạo hơn về mọi mặt và sống cởi mở, họ sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ vượt qua khó khăn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong năm 2018 khá kém may mắn. Công việc sự nghiệp gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên nhờ có quý nhân là nữ giới phù trợ nên tình thế chuyển biến không xấu. Bạn nên cố gắng kiềm chế bản thân và phải cố gắng thật nhiều để vượt qua khó khăn.

Công việc của tuổi Sửu năm nay không có quá nhiều biến chuyển. Bạn phải cố gắng nhiều để đạt được những điều mình mong muốn. Đồng thời, nếu có ý định chuyển chỗ làm thì nên xem xét kỹ càng môi trường đó như thế nào. Đừng quyết định nóng vội mà gặp phải nhiều vấn đề khó khăn sau này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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