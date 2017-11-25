Top con giáp may sẵn túi để đựng tiền thưởng cực khủng, đón Tết ấm no hạnh phúc

Những con giáp dưới đây sở hữu số tiền thưởng cực khủng vào dịp Tết sắp đến, nên may sẵn túi để hốt bạc đi là vừa.

Tuổi Dậu

Cuối năm là thời điểm vận mệnh tuổi Dậu lên như diều gặp gió. Bạn được quý nhân nâng bước nên làm việc gì cũng thành công vang dội, gặt hái được không ít tài lộc. Tuổi Dậu vốn có tính cách tháo vát, thông minh và vô cùng tự tin. Vì vậy, bạn biết nắm bắt những cơ hội từ trên trời rơi xuống. Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình tích cực của bạn. Tuổi Dậu nên may sẵn thật nhiều túi để đựng tiền thưởng cũng như những nguồn lợi từ nhiều nơi liên tục đổ về.

Tuổi Sửu

Cận Tết là thời điểm “vàng” đối với những người cầm tinh con Trâu. Nhiều thăng trầm, khó khăn trong năm cũng nhanh chóng qua đi, bạn nên sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp nhất của mình. Sự nghiệp của tuổi Sửu ngày càng ổn định, phát triển vượt bậc và được cấp trên trọng dụng. Phương diện tiền bạc cũng vô cùng khởi sắc, đầu tư trăm trận trăm thắng. Vì vậy mà nguồn lợi thu về cũng vô cùng dồi dào, khiến việc chi tiêu cuối năm không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần

Đây là thời điểm thuận lợi và may mắn nhất của tuổi Dần. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, số tiền thưởng Tết vô cùng khủng, bạn tha hồ mua sắm, trang hoàng nhà cửa mà không lo đến chuyện túng thiếu. Tuổi Dần có tính cách trượng nghĩa nên được nhiều người quý mến. Khi gặp khó khăn, bạn được họ giúp đỡ nhiệt tình nên chuyện gì cũng suôn sẻ vượt qua. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón một cái Tết vô cùng ấm no và hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp tưởng nghèo cả đời, ai ngờ 'âm thầm phát tài' từ tuổi 30 và giàu sụ đỉnh điểm ở tuổi 40 Mọi nỗ lực và sự cố gắng đều được đền đáp một cách xứng đáng nhất vào thời điểm đẹp nhất của đời người. Và 3 con giáp này đã nhận được điều đó!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-may-san-tui-de-dung-tien-thuong-cuc-khung-don-tet-am-no-hanh-phuc-257490.html