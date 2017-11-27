Top con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tình duyên đẹp như cổ tích năm 2018

Tâm linh - Tử vi 27/11/2017 06:30

Những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, công thành danh toại, tài lộc viên mãn, tình duyên đẹp như chuyện cổ tích trong năm 2018.

Tuổi Mão

Trong năm 2018, tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Tài lộc cũng vì vậy mà kéo về ồ ạt, không mấy chốc sẽ có cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ. Về phương diện tình cảm, tuổi Mão sẽ tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình. Bạn nên cân nhắc và cư xử khéo léo để mối quan hệ ngày càng bền chặt và tốt đẹp hơn. Đồng thời, người tuổi Mão nên nghiêm túc trong tình yêu, đừng vì tính trẻ con mà hỏng chuyện đại sự cả đời.

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Con giáp tình tiền viên mãn năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là thời điểm tình tiền viên mãn nhất của tuổi Tỵ. Sự nghiệp của bạn sẽ lên như diều gặp gió, may mắn ngất trời. Công việc được nhiều người giúp đỡ nên tuổi Tỵ dễ dàng vượt qua khó khăn và công thành danh toại. Nếu muốn ra làm ăn riêng thì nên dứt khoát, đừng phụ thuộc vào người khác. Sự may mắn sẽ chờ đón bạn ở phía trước. Về phương diện tình cảm, những người đang yêu sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn, vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn nhiều. Người cô đơn sẽ tìm được một nửa của cuộc đời mình.

Tuổi Tý

Năm 2018 là một năm khá thuận lợi của người tuổi Tý. Tài năng của họ được cấp trên nhìn nhận và trọng dụng. Những dự định trong tương lai cũng nhanh chóng được hoàn thành. Tuy nhiên tuổi Tý nên nhớ phải làm ăn lương thiện mới thành công còn gian lận sẽ mất cả vốn lẫn lời và chịu nhiều điều tiếng xấu. Về phương diện tình cảm, người đang yêu nên vun vén cho tình yêu của mình ngày càng thăng hoa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi tuần mới của những con giáp có tên trong danh sách dưới đây hung nhiều hơn cát, lắm thị phi còn tình duyên cũng ẩm ương không kém.

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