Top con giáp tiền liên tục rơi trúng đầu, vận may đeo bám không buông trong cuối tháng 8/2018

Tâm linh - Tử vi 02/08/2018 15:51

Theo tử vi, những con giáp dưới đây nhận được nhiều vận may từ trên trời rơi xuống, bước ra đường đã có tiền rơi trúng đầu, tin vui liên tục đổ về vào cuối tháng 8/2018.

Tuổi Mão

Top con giáp tiền liên tục rơi trúng đầu, vận may đeo bám không buông trong cuối tháng 8/2018 - Ảnh 1
Mão có nhiều may mắn trong cuối tháng 8/ 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mão thích cuộc sống bình yên, ít khi vướng phải thị phi. Cũng vì vậy mà cuộc đời bạn ít khi phải trải qua sóng gió. Từ khi mới sinh, bạn đã được sao may mắn chiếu mệnh. Vận may liên tục đeo bám, hễ ra đầu ngõ là tiền rơi trúng đầu, tin vui liên tục tìm đến. Bạn có khả năng giao tiếp tốt, gây ấn tượng mạnh với mọi người khi tiếp xúc. Nhờ vậy Mão có nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Tiền tài không bao giờ thiếu thốn, cứ hết rồi lại đầy. Tuy nhiên Mão là người có nội tâm nhạy cảm, bạn luôn sợ người khác làm tổn thương mình nên ít khi xen vào chuyện của ai. Nhưng đó cũng là điều hay giúp cho cuộc sống của bạn càng bớt phần rối ren, thị phi. Cuối tháng 8 là khoảng thời gian tốt để bạn kiếm được nhiều tiền, hãy tận dụng cơ hội tốt.

Tuổi Thìn

Top con giáp tiền liên tục rơi trúng đầu, vận may đeo bám không buông trong cuối tháng 8/2018 - Ảnh 2
Thìn vận may liên tục đeo bám, tiền rơi trúng đầu trong cuối tháng 8/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp mạnh mẽ, hiếu thắng và có phần hơn bốc đồng. Trong công việc bạn khá cảm tính, luôn hành xử theo ý thích của mình. Đó là khuyết điểm khá lớn khiến bạn vướng khá nhiều thị phi. Tuy nhiên Thìn mang vận mệnh vô cùng may mắn. Nhờ vậy nên bạn có thể gạt bỏ những điều vướng mắc và tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thìn có sự nghiệp thành công vang dội từ những ngày đầu lập nghiệp nên bị khá nhiều người ganh tỵ, ganh ghét. Họ tìm cách hãm hại nhưng bạn không bao giờ vướng vào bẫy mà những người đó giăng ra. Vào cuối tháng 8 là khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp đối với những người tuổi Thìn. Có thể nói Thìn may mắn hết phần thiên hạ, gặp đại nạn vẫn sống sót.

Tuổi Thân

Top con giáp tiền liên tục rơi trúng đầu, vận may đeo bám không buông trong cuối tháng 8/2018 - Ảnh 3
Thân ước gì được nấy, tiền có tiền, tình có tình - Ảnh minh họa: Internet

Thân thông minh, sáng suốt, luôn lường trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhờ vậy, bạn đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Thân sở hữu khối tài sản khủng chỉ khi còn trẻ. Việc mua nhà, sắm xe là điều bình thường với bạn. Tài chính của bạn vô cùng khởi sắc, nhất là vào thời điểm cuối tháng 8. Lúc này, Thân muốn gì được nấy, tiền có tiền, tình có tình, không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu tận dụng tốt những cơ hội đến với mình, bạn sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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