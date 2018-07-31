Top con giáp có tài nhìn rõ lòng dạ của người khác, cho tiền tiểu nhân cũng không dám qua mặt

Những con giáp dưới đây có tài nhìn người cực chuẩn, ít khi bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại, có cho tiền tiểu nhân cũng không dám đến gần hay ngáng đường tiến thân.

Tuổi Mão Mão có tài nhìn người, biết rõ lòng dạ của người khác - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Mão khá cầu toàn trong mọi việc. Bạn sống có nguyên tắc và luôn làm việc có trách nhiệm. Cũng vì vậy Mão luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách nên bạn tích lũy được không ít bài học về cách nhìn nhận một con người. Nhờ vậy Mão không bao giờ có nhiều bạn. Mỗi lần bạn tiếp xúc với ai đều sẽ nhận ra ngay người tốt hay kẻ xấu. Thế nên bạn ít khi bị tiểu nhân trở mặt, hãm hại. Cuộc sống của Mão khá hoàn hảo, có công ăn việc làm, tiền bạc cũng không bao giờ thiếu.

Tuổi Dần Dần mạnh mẽ có phần nguy hiểm nên không ai dám đến gần - Ảnh minh họa: Internet Dần có vẻ ngoài lạnh lùng nên khiến người khác phải dè chừng, sợ sệt. Vì vậy bạn ít bị tiểu nhân hãm hại hay ngáng đường. Con đường sự nghiệp của bạn vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Trong cuộc đời Dần có rất nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí ngồi không cũng có tiền tiêu xài. Từ khi sinh ra, bạn được sống trong nhung lụa, ít khi phải bôn ba kiếm sống. Khi lớn lên lập nghiệp, Dần có công việc ổn định, được sếp trên yêu mến tạo cơ hội cho thăng quan tiến chức. Dần sống rất nguyên tắc, công tư phân minh. Không bao giờ thiên vị hay đối xử với ai tốt quá mức và bạc đãi ai. Cũng vì tính cách này mà bạn được mọi người nể phục, tiểu nhân cũng dè chừng, không dám đến gần.

Tuổi Ngọ Ngọ có quyền hành và địa vị khiến nhiều người nể phục - Ảnh minh họa: Internet Ngọ sống phong lưu, phóng khoáng, thích tự do và luôn hành hiệp trượng nghĩa. Tuy vẻ ngoài hời hợt, nhưng bạn cũng rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đa số người tuổi Ngọ nắm quyền hành trong tay, được mọi người nể phục. Trong công việc, bạn là người sống có trách nhiệm. Trong gia đình, bạn là người con hiếu thảo, dành thời gian cho ba mẹ. Thời trẻ Ngọ sống khá phóng khoáng nên đa số kết hôn muộn. Tuy nhiên có gia đình rồi, bạn lại là người chồng/vợ tốt, biết lo lắng cho gia đình. Bên cạnh đó, đừng ai cả gan đụng vào Ngọ nếu không sẽ nhận hậu quả vô cùng khôn lường. Ngọ nói ít làm nhiều, luôn dùng hành động khiến tiểu nhân sợ xanh mặt. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Ai gặp được những con giáp này một lần sẽ may mắn cả đời, tiền bạc, sự nghiệp hanh thông Những con giáp dưới đây mang đến nhiều may mắn, vượng khí cho người bên cạnh. Chỉ cần gặp một lần, bạn sẽ được hưởng lây phúc đức của họ, tiền bạc không thiếu, sự nghiệp tăng dần đều.

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