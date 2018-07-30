Ai gặp được những con giáp này một lần sẽ may mắn cả đời, tiền bạc, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 30/07/2018 15:08

Những con giáp dưới đây mang đến nhiều may mắn, vượng khí cho người bên cạnh. Chỉ cần gặp một lần, bạn sẽ được hưởng lây phúc đức của họ, tiền bạc không thiếu, sự nghiệp tăng dần đều.

Tuổi Tỵ

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Tỵ là con giáp mang lại may mắn cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ sống tình cảm, hay giúp đỡ người khác nên có rất nhiều bạn bè. Đa số bạn được mọi người yêu mến, đi đến đâu cũng được tiếp đón nồng hậu. Trong công việc, bạn cũng được đồng nghiệp và cấp trên tạo điều kiện cho thăng tiến. Vận may của Tỵ không chỉ dừng ở đó mà còn lây sang người khác. Khi gặp ai, bạn sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho họ. Ai có người thân, bạn bè tuổi Tỵ nên biết trân trọng và đối đãi với họ thật tốt.

Một khi đã đồng ý giúp đỡ ai, bạn sẽ làm hết mình, không bao giờ thấy khó mà lui hoặc trục lợi cho bản thân. Những người tuổi Tỵ rất chính nghĩa, đi lên bằng thực lực của mình, không bao giờ dựa dẫm hay giẫm đạp lên người khác để thăng tiến.

Tuổi Tuất

Ai gặp được những con giáp này một lần sẽ may mắn cả đời, tiền bạc, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Tuất có phúc lộc trời ban nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuất sống trung thực, không toan tính hay mưu mô hãm hại bất cứ ai. Đôi khi bạn cũng khá lạnh lùng, thẳng thắn khiến người khác buồn. Tuy nhiên đó hoàn toàn là ý tốt, bạn luôn muốn những người bên cạnh mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Có thể nói Tuất có nội tâm khá phức tạp, bạn hay mâu thuẫn trong nhiều chuyện. Và hay suy nghĩ nhiều khiến bản thân thường lâm vào tình trạng bế tắc. Bạn có tài chọn bạn, biết phân biệt người tốt, kẻ xấu, thế nên Tuất có rất ít bạn. Vì vậy ai kết thân được với những người tuổi Tuất là phúc phần ngàn đời. Những người bạn của Tuất cũng hưởng lây may mắn, sự nghiệp và tiền bạc hanh thông, không ai phải chịu cảnh nghèo khó.

Tuổi Sửu

Ai gặp được những con giáp này một lần sẽ may mắn cả đời, tiền bạc, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 3
Ai làm bạn với Sửu sẽ nhận được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu chăm chỉ, cần cù được nhiều người tín nhiệm, yêu mến. Khi giúp đỡ ai, bạn không quản nhọc nhằn hay kể công. Bạn có một khuyết điểm là tin người. Vì vậy nên bị nhiều người lợi dụng, hãm hại, ngáng đường. Tuy nhiên Sửu không bao giờ bận tâm hay tìm cách trả thù. Bạn chỉ sống tốt cuộc sống của mình, không màng đến thế sự. Đó cũng là điểm đặc biệt khiến cho xung quanh bạn lúc nào cũng có người muốn kết thân. Những người bạn của Sửu luôn hưởng được nhiều lộc khí, sự nghiệp đều thăng quan tiến chức, tiền bạc xài “mệt nghỉ”.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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