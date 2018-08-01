Top con giáp tiêu tiền như nước nên làm lụng vất vả hơn nửa năm trời cũng không dư dả đồng nào

Tâm linh - Tử vi 01/08/2018 14:54

Những con giáp dưới đây xài tiền như nước, không biết tính toán, tiền "trôi xuống sông xuống biển" nên làm ăn suốt thời gian qua cũng không dư dả đồng nào.

Tuổi Tỵ

Top con giáp tiêu tiền như nước nên làm lụng vất vả hơn nửa năm trời cũng không dư dả đồng nào - Ảnh 1
Tỵ kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu tiền rất hoang phí - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc cũng đổ về không ít. Tuy nhiên bạn tiêu tiền không biết tính toán, làm bao nhiêu cũng xài hết không biết tiết kiệm. Cũng vì vậy mà đến thời điểm này, Tỵ vẫn chưa tích góp được gì cho bản thân, nhà riêng cũng không mua được. Thế nên bạn hãy nhìn nhận lại cách tiêu tiền của mình, đừng tiêu xài vô tội vạ, kẻo khi ốm đau bệnh tật không có dùng. Tỵ nên lập ra kế hoạch tiêu bao nhiêu cho hàng tháng để tiện kiểm soát và quán xuyến hơn. Có vậy bạn mới giàu có, mua nhà, sắm xe được.

Tuổi Mùi

Top con giáp tiêu tiền như nước nên làm lụng vất vả hơn nửa năm trời cũng không dư dả đồng nào - Ảnh 2
Mùi làm lụng vất vả nhưng không dư dả đồng nào - Ảnh minh họa: Internet

Mùi kiếm tiền siêu đỉnh nhưng xài tiền cũng không ai bằng. Bạn có nhiều tiền nhưng lại không biết cách quản lý sao cho phù hợp. Mùi nên cân nhắc chuyện này để không phải sống cuộc đời thiếu thốn khi sa cơ. Bạn có tài năng xuất chúng hơn người, cách hành xử khéo léo. Trong công việc, bạn có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt những điều cấp trên giao. Ưu điểm và cũng là khuyết điểm khiến Mùi không bao giờ giàu nổi đó là phóng khoáng. Trong những bữa tiệc, bạn luôn là người đứng ra chi trả. Cũng vì vậy mà Mùi luôn được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên lại khiến bản thân lâm vào tình cảnh túng thiếu, không tích góp được gì.

Tuổi Tuất

Top con giáp tiêu tiền như nước nên làm lụng vất vả hơn nửa năm trời cũng không dư dả đồng nào - Ảnh 3
Tuất phóng khoáng nên ít khi tiết kiệm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có nhiều kế hoạch làm ăn lớn, có duyên trong lĩnh vực buôn bán. Vì vậy bạn có được nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên Tuất không phải là người biết cách quản lý tiền bạc. Bạn xài tiền vô tội vạ, luôn mua những món quà đắt đỏ cho gia đình nên túi tiền càng hẩm hiu khi về cuối tháng. Cũng vì vậy mà làm ăn đến thời điểm này, Tuất cũng không để giành được gì cho mình. Nhiều dự định mua nhà, sắm xe cũng chưa thể thực hiện được. Thế nên bạn hãy cân nhắc về cách xài tiền của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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