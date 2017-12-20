Top con giáp phát tài phát lộc, mua nhà sắm xe trong năm 2018

Nhờ có cát tinh phù hộ, giúp đỡ những con giáp sau sẽ có kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay, tiêu pha thoải mái.

Tình duyên của Sửu trong năm 2018 khá tốt, bạn sẽ được tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên một nửa của mình. Giữa năm, hai người sẽ có khoảng thời gian du lịch xa để hâm nóng tình cảm vô cùng ấm áp, ngọt ngào.

Sự may mắn trong công việc, cơ hội thăng tiến sẽ tự tìm đến người tuổi Sửu trong năm 2018. Trong chuyện tiền bạc, mọi khoản đầu tư của Sửu đều sẽ sinh lãi gấp nhiều lần, giúp thu nhập của Sửu tăng nhanh đến chóng mặt. Việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ so với tình hình tài chính của Sửu. Tuy nhiên, Sửu nên cẩn trọng trước khi cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không sẽ lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Thìn đừng mải kiếm tiền mà quên việc dành thời gian chăm sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có bước tiến vượt bậc trong năm Mậu Tuất tới. Nhờ làm ăn thuận lợi, túi tiền của Thìn cũng vì thế mà căng phồng, cứ vơi lại đầy. Thành công, giàu có nhưng Thìn đừng quên dành thời gian chăm sóc chính mình. Đôi khi, bạn cần gác công việc sang một bên để… tiêu tiền và quan tâm đến các thành viên trong gia đình.

Thìn cũng đừng quá tham công tiếc việc đến mức lạnh nhạt trước một nửa của mình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ cần bản thân lơ là kẻ thứ ba sẽ thừa cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai.

Được quý nhân giúp đỡ, thần may mắn thương yêu nên việc mua nhà, mua xe là quá đơn giản với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có quý nhân phù trợ, thương yêu người tuổi Hợi sẽ có năm 2018 thành công vang dội. Đạt được những thành tựu đáng kể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nên Hợi có thể thỏa sức mua sắm, tiêu pha. Hợi may mắn đến mức, dù không bỏ ra quá nhiều công sức nhưng họ vẫn kiếm được bộn tiền.

Hợi hãy yên tâm, trong năm 2018 tiểu nhân dù muốn cũng không thể làm gì bạn. Quý nhân sẽ luôn xuất hiện giúp đỡ, chở che bạn qua mọi kiếp nạn để có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.