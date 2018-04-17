Top con giáp nữ là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, yêu chồng thương con số một, đàn ông tu bảy kiếp mới lấy được

Tâm linh - Tử vi 17/04/2018 14:40

Những con giáp nữ dưới đây sinh ra có mệnh vượng phu ích tử, quản lý tiền bạc, chi tiêu cực kỳ giỏi, đàn ông tu nhiều kiếp mới lấy được.

Tuổi Thìn

Top con giáp nữ là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, yêu chồng thương con số một, đàn ông tu bảy kiếp mới lấy được - Ảnh 1
Tuổi Thìn có số mệnh vượng phu ích tử được chồng yêu thương hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thìn có số nữ vương, vừa mạnh mẽ kiên cường vừa giỏi giao tiếp khiến chồng mát mặt, đi đâu cũng muốn khoe. Thìn là người biết cảm thông, thấu hiểu những nỗi vất vả của chồng. Bởi vậy, bạn luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Trong công việc, bạn là người có trách nhiệm, thể hiện vai trò nhân viên xuất sắc của mình, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Còn trong đời sống hôn nhân, bạn là người vợ, người mẹ hoàn hảo, luôn bảo ban con, giúp đỡ chồng vượt qua khó khăn, vất vả. Bạn khá tâm lý, luôn biết lắng nghe những tâm sự của chồng, không bao giờ để anh ấy phải cô đơn, chịu đựng một mình. Bên cạnh đó, bạn còn là két sắt, quản lý tiền bạc vô cùng giỏi, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều hợp lý, không gây áp lực cho chồng.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, yêu chồng thương con số một, đàn ông tu bảy kiếp mới lấy được - Ảnh 2
Sửu là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho chồng con. Bạn luôn biết đặt gia đình lên trên công việc, và dung hòa mọi thứ tốt đẹp. Điều nể nhất ở tuổi Sửu, tuy công việc có vất vả, bạn cũng dành thời gian chu toàn cho gia đình, sẵn sàng tâm sự và cùng chồng vượt qua khó khăn trước mắt. Trong đời sống hôn nhân, bạn là người biết nhường nhịn chồng, giữ thể diện cho anh ấy mọi lúc mọi nơi. Sửu là người khôn ngoan, không bao giờ tâm sự chuyện gia đình mình cho người khác biết. Khi gặp vấn đề gì đó, bạn sẵn sàng đứng ra che chở và bảo vệ chồng con hết mực. Có thể nói đàn ông tu nhiều kiếp mới cưới được người phụ nữ tuyệt vời như tuổi Sửu.

Tuổi Tỵ

Top con giáp nữ là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, yêu chồng thương con số một, đàn ông tu bảy kiếp mới lấy được - Ảnh 3
Tỵ luôn biết cư xử khéo léo, giữ thể diện của chồng trước đám đông - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ tuổi Tỵ luôn được chồng tôn trọng và yêu thương bởi tính cách khiêm tốn, dịu dàng. Bên cạnh đó, bạn cũng là người khá bản lĩnh và tự lập, khả năng xoay chuyển tình thế một cách tuyệt vời. Tỵ luôn là người đứng ra giúp chồng dàn xếp những rắc rối và biết cách nâng cao giá trị của chồng trước mặt đám đông. Bản mệnh của tuổi Tỵ vô cùng sung sướng nên chồng con được hưởng lây sự may mắn đó. Càng về hậu vận, cuộc sống của bạn càng sung túc và an nhàn. Chồng thương vợ hết mực không bao giờ thay lòng đổi dạ, con tôn trọng mẹ, không bao giờ để mẹ phiền lòng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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