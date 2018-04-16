Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, xin chúc mừng, bạn là người có số mệnh cực kỳ may mắn, ngồi không hưởng lộc trời ban, không phải lao động vất vả như bao người.

Tuổi Hợi Hợi có số mệnh sung sướng, ngồi rung đùi hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet Có thể gọi Hợi là “con của trời”, từ nhỏ đến lớn, bạn đều sống an nhàn, thoải mái, không bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Khi hết tiền, ắt sẽ có người cho hoặc tìm được cơ hội dự án béo bở, không khiến bản thân lâm vào cảnh túng thiếu. Thời trẻ, bạn có nhiều thời gian tham gia hoạt động xã hội, vô lo vô nghĩ nên cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Càng về hậu vận, số mệnh của Hợi càng có khởi sắc, con cháu chăm lo hết mực, được chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Nói chung, bạn sinh ra là để yêu thương và được người khác chiều chuộng, không phải đụng tay làm bất cứ việc gì.

Tuổi Thân Thân ngồi không cũng có tiền, không lo túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet Thân thông minh, lanh lợi nên sự nghiệp rất thành công. Vận mệnh của bạn vô cùng may mắn, cầu được ước thấy khiến nhiều người phải ganh tỵ. Khi bắt đầu bước vào con đường lập nghiệp, Thân không gặp nhiều khó khăn, đổi lại toàn là điều may mắn. Bạn được quý nhân giúp đỡ, làm việc ở đâu cũng được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, không bao giờ làm phật lòng ai. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn có phần thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Thân không phải đau đầu tìm cách cạnh tranh với ai, bạn chỉ cần ngồi không hưởng phúc. Công việc ngày càng tiến triển thuận lợi, việc xây được nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuổi Dậu Dậu càng về hậu vận càng giàu có tột cùng - Ảnh minh họa: Internet Dậu khá chăm chỉ, khác với Thân và Hợi, thời điểm lập nghiệp, bạn gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mọi chuyện đều trải qua tốt đẹp, không tổn thất nhiều. Sau khi vượt qua giai đoạn đó, vận mệnh của bạn sẽ có nhiều biến chuyển không ngờ. Tài lộc, sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió, lúc này, Dậu chỉ cần ngồi không rung đùi cũng có tiền xài, không cần phải lao động vất vả. Bạn khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người kính nể, tôn trọng, không phải chịu nhiều thị phi hay những lời cay nghiệt của thiên hạ. Càng về sau, cuộc sống của bạn sẽ an nhàn, thoải mái hơn, tiền bạc cũng dư dả có thể sắm nhà, tậu xe khiến người khác hờn đỏ mắt. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ chiếm thế thượng phong, lời nói như mệnh lệnh khiến chồng vừa nể vừa yêu Nếu thuộc những con giáp dưới đây, bạn là người cá tính mạnh mẽ, tháo vát, lanh lợi, lời nói rất có trọng lượng trong gia đình, được chồng yêu thương và nể phục.

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