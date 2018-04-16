Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 16/04/2018 14:30

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, xin chúc mừng, bạn là người có số mệnh cực kỳ may mắn, ngồi không hưởng lộc trời ban, không phải lao động vất vả như bao người.

Tuổi Hợi

Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người - Ảnh 1
Hợi có số mệnh sung sướng, ngồi rung đùi hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Có thể gọi Hợi là “con của trời”, từ nhỏ đến lớn, bạn đều sống an nhàn, thoải mái, không bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc. Khi hết tiền, ắt sẽ có người cho hoặc tìm được cơ hội dự án béo bở, không khiến bản thân lâm vào cảnh túng thiếu. Thời trẻ, bạn có nhiều thời gian tham gia hoạt động xã hội, vô lo vô nghĩ nên cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Càng về hậu vận, số mệnh của Hợi càng có khởi sắc, con cháu chăm lo hết mực, được chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Nói chung, bạn sinh ra là để yêu thương và được người khác chiều chuộng, không phải đụng tay làm bất cứ việc gì.

Tuổi Thân

Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người - Ảnh 2
Thân ngồi không cũng có tiền, không lo túng thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Thân thông minh, lanh lợi nên sự nghiệp rất thành công. Vận mệnh của bạn vô cùng may mắn, cầu được ước thấy khiến nhiều người phải ganh tỵ. Khi bắt đầu bước vào con đường lập nghiệp, Thân không gặp nhiều khó khăn, đổi lại toàn là điều may mắn. Bạn được quý nhân giúp đỡ, làm việc ở đâu cũng được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, không bao giờ làm phật lòng ai. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn có phần thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Thân không phải đau đầu tìm cách cạnh tranh với ai, bạn chỉ cần ngồi không hưởng phúc. Công việc ngày càng tiến triển thuận lợi, việc xây được nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuổi Dậu

Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người - Ảnh 3
Dậu càng về hậu vận càng giàu có tột cùng - Ảnh minh họa: Internet

Dậu khá chăm chỉ, khác với Thân và Hợi, thời điểm lập nghiệp, bạn gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mọi chuyện đều trải qua tốt đẹp, không tổn thất nhiều. Sau khi vượt qua giai đoạn đó, vận mệnh của bạn sẽ có nhiều biến chuyển không ngờ. Tài lộc, sự nghiệp đều phất lên như diều gặp gió, lúc này, Dậu chỉ cần ngồi không rung đùi cũng có tiền xài, không cần phải lao động vất vả. Bạn khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người kính nể, tôn trọng, không phải chịu nhiều thị phi hay những lời cay nghiệt của thiên hạ. Càng về sau, cuộc sống của bạn sẽ an nhàn, thoải mái hơn, tiền bạc cũng dư dả có thể sắm nhà, tậu xe khiến người khác hờn đỏ mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ chiếm thế thượng phong, lời nói như mệnh lệnh khiến chồng vừa nể vừa yêu

Top con giáp nữ chiếm thế thượng phong, lời nói như mệnh lệnh khiến chồng vừa nể vừa yêu

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, bạn là người cá tính mạnh mẽ, tháo vát, lanh lợi, lời nói rất có trọng lượng trong gia đình, được chồng yêu thương và nể phục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp cầu được ước thấy con giáp hưởng lộc trời cho con giáp tậu nhà lầu xe hơi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 55 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền