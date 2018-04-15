Top con giáp nữ chiếm thế thượng phong, lời nói như mệnh lệnh khiến chồng vừa nể vừa yêu

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, bạn là người cá tính mạnh mẽ, tháo vát, lanh lợi, lời nói rất có trọng lượng trong gia đình, được chồng yêu thương và nể phục.

Tuổi Dần Tuổi Dần bản lĩnh và tự tin khiến đàn ông vừa nể vừa yêu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Dần giỏi giao tiếp, biết nhìn xa trông rộng, có khả năng xoay chuyển tình thế rất tuyệt vời. Bạn luôn có lập trường vững chắc, không bị lung lay bởi những lời nói của người ngoài. Làm việc gì, bạn cũng suy xét cẩn thận, không để bản thân mắc sai lầm. Phụ nữ tuổi Dần giỏi lãnh đạo, có trách nhiệm nên được mọi người tôn trọng, nể phục. Bạn giỏi thích nghi với mọi hoàn cảnh nên tìm kiếm công việc phù hợp rất nhanh chóng. Ở nơi làm việc, bạn là người sếp đáng tin cậy. Ở nhà, bạn là người vợ có chủ kiến của mình, mạnh mẽ và tự tin. Vì vậy chồng rất yêu thương và tôn trọng bạn, không bao giờ nói nặng lời hay làm tổn thương bạn. Dần còn là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp anh ấy vượt qua mọi khó khăn, chuyển bại thành thắng chỉ trong nháy mắt.

Tuổi Hợi Hợi có tiếng nói trong gia đình, luôn chiếm thế thượng phong - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Hợi rất lương thiện, thật thà nên được nhiều người yêu mến. Ở nơi làm việc, bạn là nhân viên xuất sắc, hoàn thành tất cả những gì được giao. Khi ở nhà, bạn là người vợ hiền lành, giỏi giang, nắm bắt tâm lý của chồng nên được yêu thương hết mực. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài, Hợi là người dịu dàng, yếu đuối nhưng sâu thẳm bên trong, bạn là người mạnh mẽ, biết nắm và buông đúng thời điểm. Những lời nói của Hợi luôn được sự ủng hộ nhiệt tình từ chồng, anh ấy luôn đặt ý kiến của bạn lên hàng đầu, không bao giờ dám cãi lời vợ.

Tuổi Sửu Lời nói của Sửu là mệnh lệnh khiến chồng phải nghe theo - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Sửu rất cần cù và chăm chỉ nên có sự nghiệp đáng khâm phục. Bạn là người giỏi việc nước, đảm việc nhà, được chồng yêu thương và cung phụng hết lòng. Sửu là người có trách nhiệm, những việc bạn làm đều mang ý nghĩa bảo vệ gia đình của mình. Vì kiếm được tiền nên Sửu có tiếng nói trong gia đình, mọi ý kiến của bạn được chồng hưởng ứng. Trong gia đình, lời nói của bạn chính là mệnh lệnh khiến người khác chỉ việc nghe theo, không được phản kháng. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày 15/4/2018 của 12 con giáp mới nhất, chuẩn nhất Trong chuyện tình cảm tuổi Dần không đủ bình tĩnh, nói thì hay nhưng làm thì lại lúng túng nên khi gặp tình huống rắc rối là không chống đỡ được. Mối quan hệ của bạn đang thiếu sự hòa hợp, cần ngồi lại trò chuyện cùng nhau để nói ra suy nghĩ và yêu cầu với đối phương.

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