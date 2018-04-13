Top con giáp nên ăn chay, niệm Phật để hóa giải kiếp nạn trong tháng 5/2018

Tâm linh - Tử vi 13/04/2018 11:34

Những con giáp dưới đây nên thường xuyên đi chùa, ăn chay, hành thiện tích đức để hóa giải kiếp nạn, đánh bay tiểu nhân ngáng đường trong tháng 5/2018.

Tuổi Thìn

Top con giáp nên ăn chay, niệm Phật để hóa giải kiếp nạn trong tháng 5/2018 - Ảnh 1
Thìn nên ăn chay để tâm thanh tịnh, không vướng phải thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những chuyển biến tiêu cực trong công việc. Có thể bạn sẽ bị nhiều người ganh tỵ, tiểu nhân cản trở bước đường thăng tiến. Trong thời điểm này, bạn gặp khá nhiều áp lực vì công việc và gánh nặng gia đình đè nặng trên vai. Hãy thả lỏng mình một chút, suy nghĩ thoáng hơn để thoải mái, giảm bớt áp lực. Bên cạnh đó, bạn nên chăm chỉ đi chùa, ăn chay vào những ngày Rằm để tâm thanh tịnh, hóa giải được nhiều kiếp nạn, cầu bình an cho gia đình và bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng nên giải tỏa những áp lực mà bản thân đang đeo mang, đừng gây quá nhiều khó khăn cho bản thân.

Tuổi Dần

Top con giáp nên ăn chay, niệm Phật để hóa giải kiếp nạn trong tháng 5/2018 - Ảnh 2
Dần mạnh mẽ nên đôi khi gây mất lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp có ý chí kiên cường và mạnh mẽ. Đa số tuổi Dần đều có phong thái của một vị sếp lớn, có tài lãnh đạo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên có câu “lắm tài nhiều tật’, bạn rất tự cao tự đại, không quan tâm đến người khác. Điểm tính cách này mang lại cho bạn nhiều rắc rối, khiến bản mệnh lao đao vì bị người khác nói xấu sau lưng, tiểu nhân tìm cách hãm hại. Vì vậy, bạn hãy giảm bớt sự kiêu ngạo của bản thân, đối xử khiêm tốn và hòa nhã với mọi người để tìm sự cảm thông và thấu hiểu. Bên cạnh đó, bạn nên chăm chỉ đi chùa, tu tâm dưỡng tính để có thể dễ dàng vượt qua những trở ngại và khó khăn.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nên ăn chay, niệm Phật để hóa giải kiếp nạn trong tháng 5/2018 - Ảnh 3
Ngọ nên sáng suốt tìm cách giải quyết vấn đề, đừng gây nhiều thị phi cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ khá phóng khoáng, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng lại ăn nói bỗ bã, vạ miệng nên gây nhiều phiền toái cho bản thân. Đồng nghiệp không mấy ưa thích tính cách này của bạn, vì vậy nên biết tiết chế cảm xúc của mình để không phải gây mất lòng người khác. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, việc gì cũng phải bình tĩnh, giải quyết công việc một cách hòa nhã nhất. Trong tháng 5, tình cảm của vợ chồng bạn có nhiều biến chuyển xấu, mâu thuẫn và xung đột kéo dài. Ai cũng cho quan điểm của mình là đúng nên thường xuyên xem thường, lớn tiếng với đối phương. Bạn nên bình tĩnh sáng suốt để giải quyết, đừng quá nóng giận khiến tình cảm rạn nứt. Trong công việc cũng vậy, đừng nên đặt cảm xúc quá nhiều sẽ khiến bạn tổn thương đấy!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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