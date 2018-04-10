Top con giáp nữ đoán đâu trúng đó, giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng qua mặt

Tâm linh - Tử vi 10/04/2018 16:00

Đàn ông có vợ tuổi này nên cẩn thận, cô ấy có giác quan thứ 6 cực chuẩn xác, đừng hòng qua mặt, làm chuyện bậy bạ bên ngoài.

Tuổi Mùi

Top con giáp nữ đoán đâu trúng đó, giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng qua mặt - Ảnh 1
Mùi là người vợ đảm đang, thương chồng hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi có bản lĩnh, tự lập và mạnh mẽ hơn người. Khi kết hôn, bạn là người vợ đảm đang, chiều chồng thương con hết mực. Bên cạnh đó, bạn có năng lực ngoại cảm hơn người, đoán đâu trúng đó, chồng đừng hòng qua mặt, mèo mả sau lưng. Nói chung những bí mật của chồng, Mùi cũng có thể dự đoán được, chẳng qua là cô ấy không muốn nói ra, chỉ âm thầm quan sát. Nhờ khả năng hơn người này, bạn có cách giữ chồng kịp thời, luôn tránh khỏi những tình huống oái oăm, lường trước được mọi việc khó khăn sắp đến. Nhờ khả năng ngoại cảm vượt trội, bạn xoay chuyển tình thế rất tài tình, được giao trọng trách làm lãnh đạo, chỉ huy mọi việc.

Tuổi Tỵ

Top con giáp nữ đoán đâu trúng đó, giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng qua mặt - Ảnh 2
Tỵ có trực giác cực kỳ nhạy bén và thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có tầm nhìn xa trông rộng, giác quan thứ 6 vượt trội hơn người. Bạn luôn linh tính được những điều sắp xảy ra nên tránh được nhiều rủi ro, khắc phục kịp thời, không tổn thất tiền bạc, tinh thần. Tỵ không dễ dàng tin vào người khác, không dễ bị dụ dỗ, cắm sừng. Vì vậy các cánh mày râu đừng dại mà lừa dối, phản bội họ, hậu quả sẽ vô cùng đau đớn đấy! Phụ nữ tuổi Tỵ yêu ghét rất rạch ròi, họ không bao giờ để bản thân phải chịu tổn thương. Khi chồng phản bội, họ luôn có cách giải quyết văn minh khiến chồng vừa nể vừa yêu, không dám tơ tưởng đến người khác.

Tuổi Hợi

Top con giáp nữ đoán đâu trúng đó, giác quan thứ 6 cực chuẩn, đàn ông đừng hòng qua mặt - Ảnh 3
Hợi là có giác quan thứ 6 cực nhạy bén, đàn ông đừng hòng qua mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trực giác của tuổi Hợi rất nhạy bén, đoán đâu trúng đó, không bao giờ sai. Bạn rất tận tụy, có khả năng nhìn nhận sự việc thấu đáo, chu toàn, không bao giờ gây rắc rối cho bản thân và người khác. Cũng nhờ tính cách này, bạn được nhiều người tin tưởng, giao cho trọng trách lớn. Hợi có tính thật thà, chất phác nhưng đừng nghĩ họ hiền lành mà qua mặt. Giác quan thứ 6 của Hợi cực kỳ tốt, đàn ông đừng nghĩ đến việc lừa dối và phản bội họ. Hợi luôn là người có trách nhiệm, hết lòng vì người khác, nhưng một khi bị phản bội, họ sẵn sàng trả đũa, đòi công bằng cho mình. Vì vậy, đàn ông đừng dại mà làm tổn thương phụ nữ tuổi Hợi, họ đáng sợ hơn các ông nghĩ đấy!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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