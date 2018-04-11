Top con giáp là nữ cường, quyết đoán và mạnh mẽ khiến đàn ông nể phục

Tâm linh - Tử vi 11/04/2018 15:26

Những con giáp nữ dưới đây vô cùng quyết đoán, tính cách mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi hơn đàn ông nên có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.

Tuổi Dần

Top con giáp là nữ cường, quyết đoán và mạnh mẽ khiến đàn ông nể phục - Ảnh 1
Tuổi Dần thông minh và tháo vát hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dần có tài lãnh đạo, tính cách mạnh mẽ dứt khoát nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Bạn là người có ý chí, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, việc gì cũng tự tìm cách vượt qua. Dần luôn phấn đấu, cố gắng vì sự nghiệp của mình nên thành công vang dội, trắng tay cũng có thể làm nên sự nghiệp đồ sộ. Bạn có vẻ bề ngoài lạnh giá nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp, luôn chu toàn tận tình giúp đỡ người khác. Phụ nữ tuổi Dần tháo vát, có ý chí tự lập rất cao. Một mình bạn cũng có thể làm nên những điều không ngờ, đạt được thành tựu đáng nể nhất. Bạn giỏi giang, khéo léo trong giao tiếp nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Thậm chí đến cả đàn ông còn không thể bì kịp với tài năng và ý chí của bạn.

Tuổi Dậu

Top con giáp là nữ cường, quyết đoán và mạnh mẽ khiến đàn ông nể phục - Ảnh 2
Dậu mạnh mẽ, tự lập khiến nhiều người nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu có khả năng xoay chuyển tình thế rất tài tình, chuyện khó gì cũng có thể vượt qua một cách nhanh chóng. Bạn có khả năng tổ chức và dẫn dắt đội nhóm phát triển, những lời nói của bạn đều khiến người khác phục tùng. Trong công việc, bạn luôn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo được cấp trên và đồng nghiệp nể trọng. Không chỉ tài giỏi và khôn ngoan, bạn còn là người sống tình nghĩa, giúp đỡ người khác rất tận tình. Bạn là người lãnh đạo tài ba, nói chuyện khéo léo nên được nhiều người mến mộ, yêu thương. Khi đã là sếp nhưng bạn vẫn giữ được thái độ khiêm tốn, không bao giờ kiêu ngạo, tự cao tự đại.

Tuổi Tỵ

Top con giáp là nữ cường, quyết đoán và mạnh mẽ khiến đàn ông nể phục - Ảnh 3
Tỵ có số nữ cường, kiên quyết và tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có vốn kiến thức cao, thông minh, tháo vát hơn người. Bạn không chịu an phận là nữ nhân bình thường, luôn muốn nâng cao giá trị bản thân của mình. Tỵ luôn cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, địa vị trong xã hội, không bao giờ chịu nhún nhường người khác. Nếu không là nhà lãnh đạo tài tình, bạn cũng sẽ là nhân viên xuất sắc được cấp trên trọng dụng. Nói chung, bạn là nữ cường, sống tự lập, mạnh mẽ kiếm tiền giỏi hơn đàn ông, không bao giờ muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào người khác. Với bạn, tự mình kiếm tiền và tiêu xài sẽ có giá trị và thú vị hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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