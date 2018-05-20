Top con giáp nổi tiếng đanh đá, hung dữ với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, chiều chồng thương con hết mực

Tâm linh - Tử vi 20/05/2018 10:16

Những con giáp dưới đây vô cùng “hổ báo”, nổi tiếng đanh đá với thiên hạ, nhưng lại chiều chồng, thương con không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Top con giáp nổi tiếng đanh đá, hung dữ với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, chiều chồng thương con hết mực - Ảnh 1
Thân hung dữ với thiên hạ nhưng dịu dàng với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Thân nói chuyện khá đanh đá nên không ai dám đến gần. Bạn cá tính, không chịu nhúng nhường hay chịu thua thiệt với bất cứ ai. Bên cạnh đó Thân còn có tính cách thay đổi như thời tiết, sáng nắng chiều mưa, khiến nhiều người không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, bạn cũng có mặt tốt là một người vợ thương chồng con, không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình. Với bạn, cuộc sống hôn nhân rất quan trọng. Thân có thể lỗ mãng với người ngoài, nhưng với người nhà, bạn vô cùng có trách nhiệm, có phần hơi hiền lành.

Tuổi Ngọ

Top con giáp nổi tiếng đanh đá, hung dữ với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, chiều chồng thương con hết mực - Ảnh 2
Ngọ sống có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ có tư tưởng phóng khoáng nhưng cũng khá cứng đầu. Bạn không nghe bất cứ lời khuyên của ai. Ngọ luôn hành xử theo cảm tính, thậm chí còn khá nóng nảy gây ra nhiều rắc rối. Với tính cách này, bạn không được nhiều người yêu mến. Trong công việc, Ngọ hay ăn nói bỗ bã khiến mất lòng nhiều người. Trong đời sống thường ngày, bạn khá đanh đá khiến người khác sợ hãi, chỉ muốn tránh xa. Nhưng trong hôn nhân, bạn lại là người mẹ hiền, người vợ tốt, chiều chồng thương con không ai bì kịp. Nhìn chung tuổi Ngọ có nhiều khuyết điểm, tuy nhiên được phúc khí của ông bà tổ tiên để lại, bạn không gặp nhiều rắc rối hay khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Top con giáp nổi tiếng đanh đá, hung dữ với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, chiều chồng thương con hết mực - Ảnh 3
Thìn hy sinh lợi ích của bản thân để chồng con được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Thìn nóng tính, ăn nói thẳng thắn nên gây hiềm khích với nhiều người. Bạn hành xử khá cảm tính, vui buồn đều mang vào việc tập thể. Khuyết điểm lớn nhất của bạn là không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Cái tôi, lòng tự trọng quá lớn khiến bạn gặp khá nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Cũng vì vậy mà cố gắng trong thời gian dài, Thìn vẫn chưa tìm được cơ hội thăng tiến, cứ mãi dặm chân tại chỗ. Tuy nhiên, Thìn cũng có mặt tốt, bạn là người phụ nữ của gia đình, sống có trách nhiệm, luôn tận tụy, hy sinh vì chồng con. Thìn không ngại hy sinh lợi ích của bản thân để gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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