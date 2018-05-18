Top con giáp mạnh mẽ ‘cạch mặt’ đàn ông phụ tình, lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân để hạnh phúc bên con cái

Tâm linh - Tử vi 18/05/2018 17:11

Những con giáp nữ dưới đây có con đường tình duyên khá bấp bênh, bạn chấp nhận làm mẹ đơn thân và sống không phụ thuộc vào đàn ông.

Tuổi Mão

Top con giáp mạnh mẽ ‘cạch mặt’ đàn ông phụ tình, lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân để hạnh phúc bên con cái - Ảnh 1
Mão mạnh mẽ, tự lập kiếm tiền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Thời trẻ, bạn có lối sống khá phóng khoáng, yêu hết mình và tận tụy vì người mình yêu. Cũng vì vậy mà Mão nhận lấy nhiều đớn đau trong tình yêu. Con đường tình duyên của bạn khá lận đận, để tránh bị người khác phản bội, bạn chấp nhận làm mẹ đơn thân, sống hạnh phúc bên con. Vì có cá tính mạnh mẽ, khả năng kiếm tiền giỏi, bạn dư sức lo cho con của mình có một cuộc sống đủ đầy. Bạn là người mẹ tốt, sẵn sàng hy sinh tất cả để con được hạnh phúc. Mão vừa làm ba, vừa làm mẹ, cáng đáng hết mọi chuyện nhưng không bao giờ than vãn. Có thể nói, bạn mạnh mẽ, tự lập, kiếm tiền và có nhiều hơn hội thăng tiến hơn cả đàn ông.

Tuổi Tý

Top con giáp mạnh mẽ ‘cạch mặt’ đàn ông phụ tình, lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân để hạnh phúc bên con cái - Ảnh 2
Tý chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân để hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý có đường tình duyên khá kém sắc. Bạn chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân từ rất trẻ, không nhận tiền chu cấp từ người đàn ông tệ bạc. Mão có thể tự kiếm tiền lo cho con mình có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Tuy có những lúc yếu lòng, mệt mỏi, bạn vẫn cố gắng vượt qua, lấy con làm nguồn động lực để tiến lên. Trong công việc, bạn rất giỏi giang, có thể tự mình đương đầu giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Dù có khó khăn, vất vả, bạn vẫn tự vượt qua, không cần sự giúp sức của ai. Từ nhỏ bạn đã tự lập, đến khi lớn lên còn mạnh mẽ và kiên cường hơn. Dường như không có thử thách nào hạ gục được ý chí của bạn.

Tuổi Tỵ

Top con giáp mạnh mẽ ‘cạch mặt’ đàn ông phụ tình, lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân để hạnh phúc bên con cái - Ảnh 3
Tỵ đường tình duyên khá lận đận nên quyết tâm sống một mình làm mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ khá thông minh, mưu mẹo trong công việc. Bạn làm việc với 100% nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Cũng vì vậy mà bạn gặp được khá nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tài năng của Tỵ luôn được người khác nhìn nhận và tán thưởng. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn gặp khá nhiều trắc trở, mọi chuyện không như ý bạn mong muốn. Những người đàn ông đến với bạn đa số chỉ là người tệ bạc nên vì vậy bạn đều “cạch mặt”, không yêu ai nữa. Tỵ chấp nhận cuộc sống mẹ đơn thân để yên bề bên con cái, không muốn đau khổ, tổn thương thêm một lần nào nữa. Bạn tự lập tài chính nên việc một mình nuôi con vô cùng bình thường, không có gì quá khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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